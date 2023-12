Prihodnji božič prihaja nova različica kultne vampirske grozljivke

Filmar Robert Eggers je že z režijskim prvencem The Witch (Čarovnica) dokazal, da ima ustvarjanje groze, ob kateri nas obliva hladen pot, v krvi. Zdaj pripravlja nov odmerek filmskega srha, ki bo na velika platna prišel na morda najbolj prazničen in čaroben dan v letu. Prihodnji božič bo namreč vse ljubitelje grozljivk obdaroval s svojo različico vampirske klasike Nosferatu, v kateri se je v starodavnega transilvanskega vampirja prelevil Bill Skarsgård.

1922. se je v naše nočne more prvič prikradel Nosferatu.

O svoji različici vampirske klasike, nemega filma Nosferatu – simfonija groze nemškega režiserja Friedricha Wilhelma Murnaua, je začel ​ Eggers sanjariti pred osmimi leti, tej srhljivi mojstrovini iz leta 1922 je želel dati svoj pečat. Ni hotel postreči zgolj s priredbo, ampak je ta stoletni filmski biser vzel zgolj za ogrodje, na temelju katerega je nato spisal lastno "gotsko zgodbo o obsedenosti. Na eni strani je mlada, preganjana ženska, na drugi srhljiv, starodavni vampir, ki ga dekle omami. Ta njegova zagledanost s seboj prinaša nepopisno grozo."

Lily-Rose se je prelevila v tarčo obsedenosti transilvanskega krvosesa. FOTO: Press

Boljšega od Skarsgårda, ki se nam je plazil v nočne more kot srhljivi klovn Pennywise iz srhljivke Tisto, za vlogo vampirskega grofa Orloka verjetno ne bi mogel najti. Njegova preobrazba v zloveščega krvosesa je menda tako popolna in celovita, da je švedskega igralca povsem vsrkala. "Tako se je spremenil in se potopil v lik, da se bojim, da ne bo deležen nikakršnih zaslug, saj je – preprosto izginil. Ni več Billa, le še Nosferatu," je o hollywoodskem zvezdniku dejal filmar in dodal, da je Skarsgård ustvaril sicer povsem nov vampirski lik, v katerem pa so tudi sledi njegovih predhodnikov – tako Murnaujevega Nosferata, ki ga je 1922. briljantno odigral Max Schreck, kot njegove poznejše različice iz leta 1979, ko se je pod režijsko taktirko Wernerja Herzoga vanj prelevil Klaus Kinski.

Bill Skarsgård je bil fantastičen že kot srhljivi klovn iz naših najhujših nočnih mor. FOTO: Cover Images

"S svojo igro se je priklonil predhodnikoma, čeprav zelo diskretno. V prvi vrsti pa je vampir ljudske domišljije. Videti je kot mrtev transilvanski aristokrat, a na način, kot ga še nismo videli." Eggers je dodal, da Billova preobrazba še daleč ni zgolj vizualna, s pomočjo treninga z učiteljem opernega petja mu je uspelo znižati višino svojega glasu za celo oktavo. "Gledalci bodo verjetno pomislili, da so v igri posebni učinki in digitalna obdelava, a vse je zgolj Bill oz. njegova igra." Nič manj vrhunsko se v vlogi zalezovane, preganjane ženske ni znašla Lily-Rose Deep. "V vlogi Ellen je absolutno fenomenalna."