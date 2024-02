Pri filmski legendi našli kup orožja

Legendarni francoski filmski igralec Alain Delon je v težavah, policija je namreč na njegovem domu v kraju Douchy-Montcorbon, približno 135 kilometrov južno od Pariza, zasegla pravi arzenal orožja. Našli so 72 kosov strelnega orožja in več kot 3000 nabojev, na posestvu so odkrili tudi strelski poligon. Tožilci so povedali, da Delon nima dovoljenja za lastništvo orožja.

Družinske težave

Zvezdnik, star 88 let, ki velja za zvezdo zlate dobe francoskega filma, ima po možganski kapi leta 2019 in resni bolezni, ki je mediji sicer niso imenovali, v zadnjem času težave z zdravjem. A ne le to, domače medije zaposlujejo tudi njegove družinske težave.

Na posesti je celo strelišče. FOTO: GUILLAUME SOUVANT/AFP

Njegovi trije otroci so pred sedmo silo razgrnili svoje medsebojne zamerljivosti in jih pospremili s serijo žalitev, obtožb, tožb in tajnih posnetkov. Ostareli igralec se je zaradi izjav sina Anthonyja celo obrnil na svojega odvetnika, ko je v najuglednejši francoski reviji Paris Match prebral, da je senilen, onemogel in z eno nogo že v grobu.

Pravne zadeve so povezane tudi z njegovim zdravljenjem. Prejšnji mesec je sodno pooblaščeni zdravniški izvedenec igralca pregledal, da bi ocenil njegovo stanje, vendar so otroci takoj izpodbijali njegove sklepe. Otroci so sicer prvič izrazili zaskrbljenost za očeta lani, ko so vložili pritožbo proti njegovi nekdanji pomočnici Hiromi Rollin, ki je živela v njegovi hiši.

Zanj je po kapi leta 2019 sprva dobro skrbela, nato pa naj bi postajala vse bolj nasilna, začela omejevati Alainove stike z otroki, svojemu varovancu skrivaj kradla in ga hotela pregovoriti, da bi premoženje, ocenjeno na 250 milijonov, v oporoki zapustil njej.

Stvari so se celo tako zaostrile, da so jo morali s pomočjo varnostnikov fizično odstraniti z igralčeve posesti. Njen odvetnik je zanikal obtožbe in vložil pritožbo, januarja pa je tožilec tožbo proti Rollinovi in njeno protitožbo zavrgel zaradi pomanjkanja dokazov.