Prestopila vse meje: Beckhamova zalezovalka tudi nad njegovo hčer

Ne gre ji oporekati domiselnosti. Večji del zalezovalcev tarčam svoje obsedenosti pošilja ali ljubezenska ali grozilna pisma ter darilca, za njimi opreza izza oglov in se celo priplazi na njihove posesti, a Sharon Bell je ubrala nekoliko drugačen pristop. Pot do Davida Beckhama je namreč poskušala najti kar prek njegove desetletne hčerke Harper!

Že pred leti je namreč stopila v stik z Beckhamovimi pod pretvezo, da je mama enega od otrok, ki obiskuje isto šolo kot Harper. V pretvarjanju je šla celo tako daleč, da se je pojavila kar pred dekličino šolo, jo poskušala spoznati in nato, prek nje, še njenega postavnega očeta. To pa je sodu izbilo dno, zato je nogometaševa družina že decembra pridobila začasni nalog prepovedi približevanja, a ta se počasi izteka.

Zato bo morala Sharon, ki obtožb zalezovanja še ni ne priznala ne zanikala, prihodnji teden pred sodnika, da bo presodil, ali je odlok o prepovedi približevanja nujno podaljšati ali ne.

Rdeči alarm

Že šest let, od leta 2016, poskuša Bellova spoznati Beckhama in morda celo postati delček njegovega življenja. Začelo se je s pismom, v katerem se je (lažno) predstavila kot mama. V sledečih letih so pisma priromala še na naslov športnikovega londonskega doma in na njegovo podeželsko angleško posest. A ko pisarjenje ni zaleglo, je lani svojo zalezovalsko kampanjo prestavila v najvišjo prestavo.

Med julijem in novembrom se je nekajkrat pojavila pred Davidovimi domovi in nato še pred šolo njegove hčere. To pa je bil za može postave rdeči alarm, da je prestopila vse meje, in je kar policija v imenu Beckhamovih zaprosila za nalog prepovedi približevanja.

5 mesecev je v veljavi trenutni nalog prepovedi približevanja.

Sodno so ji prepovedali, da zvezdniku in njegovi družini še naprej pošilja sporočila, najsi v obliki pisem najsi prek spleta ali telefona. Davidu, njegovi ženi Victorii ter njunim štirim otrokom se ne sme približati, njihovim domovom pa ne sme priti bliže kot 500 metrov.

