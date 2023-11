Posilstva se menda ne spomni

Ni skrivnost, da so člani ameriške zasedbe Guns N' Roses zvesto sledili vodilu rockerskih velikanov – seks, droge in rock'n'roll. A očitno je šel njihov frontman Axl Rose pri tem krepko prek meje in se iz hedonista spremenil v nasilnega spolnega predatorja. V takem grdem spominu je ostal vsaj nekdanji lepotici iz revije za moške Penthouse, bohotni Sheili Kennedy, ki je še v zadnjem trenutku na podlagi newyorškega zakona o žrtvah spolnega nasilja, ki je začasno odpravil zastaralni rok za tovrstne tožbe in bo kmalu prenehal veljati, proti Axlu vložila tožbo zaradi posilstva. V njej je nazorno opisala tisto prekleto noč izpred več kot treh desetletij, ko jo je Axl »kot jamski človek« zvlekel v svojo hotelsko sobo, zvezal in posilil.

Tožnica priznava, da jo je Axl privlačil in da ni izključila možnosti, da bi z njim pristala v postelji. A sporazumno! FOTO: Inffr-02 Infphoto.com

Bilo je v New Yorku leta 1989. Sama je bila 26-letna lepotička, leto starejši Axl pa že slavni rocker, ki jo je – tega prav nič ne prikriva –privlačil. Ko ga je tisto usodno noč spoznala v newyorškem nočnem klubu, zato ni prav nič omahovala, ko jo je povabil v hotel, da tam nadaljujejo zabavo, kamor je povabil izključno privlačne ljudi. Vsi so bili lepi, mladi in pošteno nadelani, saj je razvratni pevec svoje goste nalival z alkoholom in jih zalagal s kokainom. In v tem vzdušju brezsramne omame je Axl dal Sheili vedeti, da v njem prebuja že nebrzdano strast. Ko je namreč prišla iz kopalnice, jo je »pritisnil ob steno in poljubil«. Axl jo je privlačil, zato temu ni nasprotovala. Bila je dovzetna tudi za možnost, da z njim pristane med rjuhami, če bodo stvari tako napredovale, je bila iskrena v tožbi. A je noč nato krenila v smer, ki je ni pričakovala.

Višina odškodnine, ki jo zahteva, ni znana

Kot pod udarcem s čarobno paličico se je hotelska soba na Axlov ukaz izpraznila in ostali so Sheila, še eno dekle ter zvezdnikov prijatelj. Po Sheilinih besedah je pevec začel seksati z drugim dekletom vpričo nje, »videti je bilo nasilno in da dekle v tem ne uživa, pač pa da jo boli«. Sheila, ker se ob tem prizoru pač ni počutila udobno, je sobo zapustila, a že hitro zaslišala zvok razbitega stekla in pevca, kako se dere na dekle, ki mu je še nekaj sekund prej vnemala kri. Zagrabil je Sheilo in jo za lase začel vleči v spalnico. Od preproge je dobila celo odrgnine, videla je, kako ji je počila koža in je začela krvaveti. Axl jo je grobo vrgel na posteljo in ji z najlonkami za hrbtom zvezal roke. In se ji vsilil. »Z njo je ravnal kot z lastnino, katere edini namen je njegova spolna potešitev,« piše v sodnih spisih, kjer je oškodovanka še dodala, da v odnos »ni privolila, da ni bil sporazumen in da jo je povsem nadvladal«.

Sheilina kariera lepotice iz revije za moške je po nasilnem srečanju zastala. FOTO: Penthouse

Sheila zahteva sojenje pred poroto in odškodnino zaradi prestanih travm. Po tem brutalnem srečanju z Axlom je namreč postala depresivna, mučila jo je tesnoba, vse to pa je vrglo tudi senco na njeno kariero.

Pevec zavrača vse obtožbe in zatrjuje, da se dogodek nikoli ni zgodil. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Sheila trdi, da je po napadu trpela za simptomi, podobnimi tistim, ki spremljajo posttravmatski stresni sindrom. Pevec pa je prek svojega odvetnika Alana Gutmana odgovoril, da so vse njene besede izmišljene in da se dogodek, preprosto rečeno, nikoli ni zgodil. »Ne zavrača možnosti, da gre morda za oboževalko, ki ga je mimogrede kje fotografirala, a gospod Rose se ne spomni, da bi gospodično Kennedy kdaj srečal, spoznal ali z njo govoril. Prvič pa tudi sliši za te nesmiselne obtožbe. Prepričan je, da se bo primer razrešil njemu v prid.«