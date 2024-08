Poročno slavje princese in šamana bo trajalo tri dni

V soboto bo na Norveškem ena najbolj težko pričakovanih porok letošnjega leta. Vzela se bosta princesa Märtha Louise in njen ameriški šaman Durek Verrett. Kot sta sporočila, bo imela ekskluzivne pravice za pokrivanje dogodka ter uradno fotografiranje revija HELLO! Ustvarjalci omenjene revije imajo s tovrstnimi dogodki bogate izkušnje, med drugim so pokrivali poroko Justina Timberlaka in Jessice Biel, Georgea in Amal Clooney ter Robbieja Williamsa in Ayde Field, ker so delo vedno opravili zelo dobro, pa sta se zanje odločila tudi Märtha Louise in Durek Verrett, je sporočila bodoča nevesta.

Čeprav bo poroka šele v soboto, se bo slavje začelo že dva dni prej. Na četrtkovi zabavi se bodo imeli gostje priložnost spoznati, saj prihajajo iz vseh vetrov. Med tistimi, ki so potrdili udeležbo, skupno jih bo kar 350, so seveda nevestina družina in njeni prijatelji z Norveške, pa tudi mnogo zvezdnikov, ki pogosto obiskujejo šamana. Kot je sporočila princesa, bo treba za četrtkovo zabavo, ki bo potekala na vrtu hotela v Amesundu, izbrati »seksi in kul« opravo.

Fjord Geiranger je eden najlepših krajev, kar jih je princesa videla v življenju. FOTO: Ladiras/getty Images

Dogodek leta bo ob prelepem fjordu Geiranger.

Seveda vse najbolj zanima, kakšna bo nevestina poročna obleka. FOTO: Lise Aserud/Afp

Naslednji dan bodo gostje lahko uživali v vožnji s čolnom po fjordu Geiranger, ogledali si bodo slikovite vasice ob njem, zvečer pa bo sledila nova zabava, ta bo obarvana z latinskoameriškimi ritmi, temu primerno naj se oblečejo tudi gostje, sta jih obvestila ženin in nevesta. Po poroki, ki bo trajala od jutra pa do poznih ur, bo v nedeljo na recepciji hotela, kjer bo prenočila večina povabljenih, sledil poročni zajtrk, po njem se bodo svatje počasi odpravili vsak na svoj konec. Mnogi, ki bodo na Norveško pripotovali iz ženinove domovine, so se sicer odločili, da bodo na severu Evrope še nekaj časa ostali ter si ogledali vse znamenitosti in naravne lepote kraljevine.

»Počutim se nadvse srečna, da se bom poročila z Durekom, in res sem vesela, da je ta dan že skoraj tu. Tudi lokacija za poroko je čudovita, fjord Geiranger je eden najlepših krajev, kar sem jih videla v življenju, in počutim se počaščeno, da lahko pred to veličastno kuliso ljubezni svojega življenja obljubim večno zvestobo,« je pred dnevi dejala Märtha Louise, za katero bo to sicer že druga poroka.

2018. sta se spoznala in zaljubila.

»Po prvi ločitvi sem se odločila, da se ne bom nikoli več poročila, potem pa sem leta 2018 spoznala Dureka in si premislila. Poroka bo zapečatila najino bližino, na ta način bova svojo energijo še dvignila in vstopila bova v novo fazo najinega odnosa,« je še dejala starejša od dveh otrok norveškega kralja ​Haralda in kraljice Sonje, ki je trenutno četrta v vrsti za prestol, in sicer za bratom in njegovima otrokoma.