Poročila se je J.Lo, in sicer četrtič

Jennifer (52) in Ben Affleck (49) sta lani potrdila svojo intimno zvezo le dva meseca zatem, ko je ona prekinila zvezo z nekdanjim bejzbolistom Alexom Rodriguezom (27. julija bo dopolnil 47 let). Aprila letos sta se zaročila, v soboto pa sta stopila še pred oltar. Ben jo je za roko zaprosil kar dvakrat. Prvič pred 18 leti, ko sta zaradi pritiska javnosti preklicala poroko, in drugič pred tremi meseci.

Zaročni in poročni prstani. FOTO: Pink TV, zaslonski posnetek

Pevka ima že lepo zgodovino porok in zarok. Njen prvi soprog je bil igralec Ojani Noa (48), s katerim sta bila poročena dve leti (1997 in 1998). Naslednji je bil Cris Judd (52) – 2001–2003. Nato je bil na vrsti Ben Affleck, a mu je prvič dala košarico. Njen tretji zakon je bil najdaljši – 10 let s pevcem Marcom Anthonyjem (53), s katerim ima 14-letna dvojčka, hčer Emmo Maribel in sina Maximiliana Davida, poročila pa sta se leta 2004.

Jennifer bi se z Rodriguezom morala poročiti leta 2020, a je njune načrte prekrižala pandemija koronavirusa. Lani je v intervjuju povedala, da sta skupaj tudi hodila na terapije, kar pa jima ni pomagalo. Dva meseca po njunem razhodu ga je že nadomestil Ben. V Montani sta bila skupaj na počitnicah in po 18 letih sta spet obnovila zvezo.

Zaročni prstan ji je podaril Ben Affleck, s katerim sta se v soboto poročila. FOTO: Instagram

»Razkriti vam moram nekaj zelo vznemirljivega, zame zelo pomembno zgodbo,« je Jennifer sporočila na twitterju. Ker je ob tem dodala čustvenček prstana, je bilo vsem jasno, da je v igri nova zaroka. Ben ji je namreč podaril prstan z zelenim diamantom, kar je s fotografijo potrdila Jenniferina sestra Lynda.