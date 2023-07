Pornografija mučenja: seksualni prizori so bili za Lily-Rose kot terapija

Strašljiva. Moteča. Seksistična. Tudi če je ne bi posneli. Že boleče dolgočasna. Na film ujeta pornografija mučenja in moška fantazija posilstva. Tako se govori o HBO seriji The Idol, ki je prežeta z goloto, nasiljem in mejnimi spolnimi praksami, ki niso za vsak okus. Pripoveduje o popzvezdnici Jocelyn, v katero se je preobrazila Lily-Rose Depp, ki pade pod vpliv izprijenega voditelja kulta Tedrosa v podobi The Weeknda in se z njim zaplete v sprevrženo romanco. Hčerka Johnnyja Deppa je pred kamerami tako večino časa vsaj polgola ali sredi takšnih in drugačnih seksualnih prizorov, med katerimi ne manjkajo zelo nazorni posnetki samozadovoljevanja, selfi s semensko tekočino na obrazu, davljenje in seksualen odnos, ki vključuje nož. Ob tem pa seveda tudi alkohol, droge in sočno preklinjanje. A čeprav serije niso toplo sprejeli ne kritiki ne občinstvo, ji je goreče stopila v bran Lily-Rose. Zatrdila je, da konec koncev niso snemali družinske zabave ter da se kljub ogromno golote in seksa pred kamerami in govoricam o strupenem vzdušju v zakulisju snemanja še nikoli ni počutila tako varne in cenjene. Še več, kontroverzno snemanje naj bi bilo zanjo celo terapevtsko.

Kljub vsebini se nikdar ni počutila kot predmet moških seksualnih fantazij in izkoriščane. Nasprotno, za Lily-Rose je bilo snemanje skoraj katarzično, zaradi česar ni omahovala pri slačenju ali se zatekla po pomoč telesne dvojnice. »Kar vidite, sem jaz. Rada imam to delo. Mislim, da ni s tem nič narobe, kot tudi ni narobe, če v tem uživam. Vsaka obleka, vsaka interakcija, vsak prizor golote so bili namerni in pomembni. Morda sem zaradi takšnega razmišljanja za nekatere tudi sama malce sprijena, a uživala sem v snemanju teh prizorov, v njih je bilo nekaj terapevtskega,« pravi igralka in dodaja, da si nikoli ni želela posneti česa »puritanskega. Nič ni narobe, če ta serija ni po okusu vseh, vsa najboljša umetnost razdvaja.«

Prvi epizodi sta bili premierno prikazani na letošnjem canskem filmskem festivalu.

Nad serijo je sprva bdela režiserka Amy Seimetz, a je nato nenadoma odšla. Pri HBO tedaj niso postregli z nikakršno razlago, je pa na Amyjino mesto stopil Sam Levinson in serijo v celoti predelal in na novo posnel. Menda je prav tedaj postala prepojena s seksom in nasiljem, ki sta ta mesec prišla do gledalcev. »Serije se vedno predelujejo in spreminjajo,« se je na to odzval The Weeknd, režiserju pa je v bran skočila tudi Deppova, češ da z boljšim režiserjem še ni sodelovala. »Še nikdar nisem čutila tolikšne podpore, moj vložek in mnenja še nikoli prej niso bili tako cenjeni in upoštevani. Samu ni pomembno le, kaj igralci mislimo o svojem delu, pač pa tudi, kako se med snemanjem počutimo.«