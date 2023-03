Pokojna britanska kraljica šla na poroko s strgano rokavico

Britanska kraljica Elizabeta II. je bila velika perfekcionistka, ki je od zaposlenih in družinskih članov vedno zahtevala veliko. Strogih pravil se je seveda držala tudi sama. Znana je njena zahteva, da so morale dame z dvora v javnosti ves čas nositi hlačne nogavice.

Prekratka krila ali globoki dekolteji niso dovoljeni. FOTO: GULIVER/Getty Images

Oblačila so morala biti popolno krojena, krila zakrivati kolena, o globokih dekoltejih ni bilo govora. A tu in tam je tudi njenemu ostremu očesu kaj ušlo. Denimo na poroki princa Williama in Kate Middleton, ko so jo fotografi ujeli s strgano rokavico. Kot je pozneje dejala ena njenih zaposlenih, ki je razkrila, da je celotno gospodinjstvo trepetalo pred morebitnimi posledicami, se ji ne sanja, kako je lahko 20 šivilj in dam, ki so skrbele za njena oblačila, ji celo pomagale pri oblačenju, spregledalo, da je na rokavici popustil šiv.

V vsem razburjenju je pozornost popustila tudi kraljici in luknjo je opazila šele, ko sta se s princem Filipom vozila na obred. Od tistega trenutka dalje se je trudila, da bi levo roko čim bolj zakrila, da bi rokavice snela, seveda ni prišlo v poštev, a bilo je prepozno, napaka je bila ovekovečena, k sreči pa so se mediji na Otoku odločili, da o tem ne bodo pisali.

Njena osebna stilistka je imela veliko srečo, da je obdržala službo.

»Nikoli mi ne bo jasno, kaj se je zgodilo, da so jo pustili pri miru. Kraljica je odšla v javnost in mahala z luknjo v rokavici. Si lahko to predstavljate? Njena osebna stilistka je imela veliko srečo, da je obdržala službo. To se ne počne. Ne na modni reviji ne na snemanju, še posebno pa tega ne narediš vladarju pred tako velikim dogodkom, ko je jasno, da bodo oči milijonov uprte vanj,« pa je bil ogorčen stilist Bernard Connolly.