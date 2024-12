Po treh letih čakanja! Druga sezona priljubljene serije prihaja dan po božiču

Oboževalci korejske serije Igra lignjev (Squid Game) na drugo sezono te megauspešnice čakajo že tri leta, a očitno ni nihče bolj pod stresom kot režiser Hwang Dong-hyuk, ki pravi, da je bil med snemanjem prve sezone v taki stiski, da mu je »izpadlo osem ali devet zob«.

Prva sezona leta 2021 je bila najuspešnejša Netflixova serija vseh časov, ki je še dodatno usmerila pozornost javnosti v južnokorejske televizijske in filmske izdelke. Tudi če je niste gledali, je zgodba zdaj že dovolj znana: 456 ljudi, ki so zabredli v osebni dolg, privoli v sodelovanje v igri, ki jih lahko stane življenje. A zmagovalcu – kot pri vseh igrah je ta lahko le eden, tisti, ki preživi – bi lahko prinesla 45,6 milijarde vonov ali 33 milijonov evrov.

Prva sezona je bila najuspešnejša Netflixova serija vseh časov. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Temačen komentar družbene neenakosti so pohvalili tudi kritiki. Hwang Dong-hyuk snema drugo sezono te distopične drame, v kateri se množica zadolženih tekmovalcev bori do smrti za glavno nagrado. A druga sezona ni bila načrtovana, Hwang je celo prisegel, da ne bo posnel nadaljevanja. Zakaj si je torej premislil, glede na to, koliko stresa mu je povzročala prva sezona? »Denar,« je ustrelil kot iz topa v pogovoru za BBC.

Zgodbe še ni zaključil

»Čeprav je bila prva sezona tako velika globalna uspešnica, iskreno, nisem zaslužil kaj dosti. Poleg tega pa tudi zgodbe nisem zares zaključil,« je pojasnil režiser. A ker je ubil tako rekoč vse like iz serije, je moral začeti od začetka, z novo zasedbo in igro, za nameček pa se bo moral tokrat spopasti z izjemno visokimi pričakovanji gledalcev. »Zdaj sem pod precej večjim pritiskom. Stres je hud.«

26. DECEMBRA bo na ogled.

Hwang je tudi bolj pesimističen glede stanja sveta, pri čemer izpostavlja vojne po svetu, podnebne spremembe in vse večji razkorak med revnimi in bogatimi. Poleg tega konflikti niso več omejeni zgolj na družbene razrede, ampak potekajo med različnimi generacijami, spoli in političnimi prepričanji.

V zraku maščevanje

»Nove meje se postavljajo. Smo v dobi nas proti njim. Kdo ima prav in kdo se moti?« Pred dolgo napovedovano drugo sezono megauspešnice je v zraku predvsem maščevanje, napoveduje avtor in obljublja še večjo igralsko zasedbo in napornejše preizkuse za tekmovalce. Novinarjem je pred časom razkril, da je pravzaprav v postprodukciji že tretja sezona nadaljevanke. Namignil je še, da se najverjetneje obeta tudi angleško govoreča različica zgodbe.

Lee Jung-jae je domov odnesel emmyja za najboljšega igralca v dramski seriji. FOTO: Imdb

Hwang je osvojil emmyja za najboljšo režijo dramske serije, Lee Jung-jae pa je domov odnesel kipec za najboljšega igralca v dramski seriji. Oba sta postala prva azijska ustvarjalca s tema nagradama in obenem prva zmagovalca za serijo, ki ni v angleščini. Na Netflixovi platformi bo serija na ogled 26. decembra.