Po štirih letih konec ljubezni

Štiri leta po tem, ko sta se zaljubila, in manj kot eno leto po zaroki je konec ljubezni med luksemburškim princem Louisom in njegovo francosko odvetnico. Kot sta pojasnila 35-letni princ in pet let mlajša Scarlett-Lauren Sirgue, sta se za razhod odločila zaradi »različnih življenjskih ciljev«. Dodala sta, da sta se zaobljubila, da ostaneta prijatelja, saj drug do drugega in do obeh družin še vedno čutita veliko ljubezni.

Z bivšo ženo Tessy Antony, ki se je pred kratkim drugič poročila, imata dva sinova.

»Zadnja štiri leta sva bila zelo zaljubljena in ves čas sva se trudila, da bi bila drug do drugega povsem iskrena. Tudi če naju ta iskrenost boli in prizadene, kot denimo zdaj, sva prepričana, da je to eden od stebrov vsakega razmerja, ljubezenskega ali prijateljskega,« je za enega od francoskih časnikov dejal Louis, ki se je v postavno Francozinjo zaljubil po ločitvi od svoje najstniške ljubezni Tessy Antony, s katero ima dva sinova.

»Veliko sva razmišljala o vsem mogočem, o najinem odnosu, veliko rečem sva želela priti do dna in na koncu sva si priznala, da so najini pogledi na družino in starševstvo povsem drugačni. Tudi najini cilji v življenju se močno razlikujejo,« pa je dodala Scarlett, ki je izjemno hvaležna Louisovim staršem, da so jo tako toplo sprejeli medse, in prepričana je, da jo bodo imeli radi tudi v prihodnje, čeprav sta obe družini trenutno menda povsem užaloščeni zaradi novice o njunem razhodu.

Najtežje je bilo povedati sinovoma, saj sta se navezala na Scarlett in jo imata rada.

»Najtežje je bilo povedati sinovoma, saj sta se navezala na Scarlett in jo imata rada. A poskušal sem jima pojasniti, da jo bosta lahko še naprej videvala in se nanjo vedno zanesla,« je še dejal Louis, ki za zdaj že nekdanjo zaročenko pravi, da je njegova najboljša prijateljica.