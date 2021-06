Po razhodu z JLo se je vrgel v lepotno industrijo

Kreme niso bile dovolj

Obrazne maske za nego kože so postale njegova obsedenost. FOTO: Osebni Arhiv

4 leta je bil z Jennifer Lopez.

Za možatost skrbi v fitnesu. FOTO: Osebni Arhiv

Vsak se z razpadom razmerja in srčno bolečino spopada po svoje. Ko je sredi aprilarazdrla zaroko z, se je že v naslednjem trenutku vrnila v objem nekdanje ljubezni, s katerim sta pred 18 leti veljala za enega najlepših in najbolj priljubljenih zvezdniških parov, Rodriguez pa je očitno sledil vodilu, da nič ne zaceli zlomljenega srca hitreje kot delo. Vso energijo in čas je usmeril v širitev svojega poslovnega imperija, ni pa se, kot bi morda pričakovali, vrgel v šport, ki ga je povzdignil med zvezde, in s telesno dejavnostjo povezane dejavnosti.Ne, nekdanji igralec bejzbola, ki se je po športni upokojitvi začel dokazovati kot izjemen poslovnež, je zaplaval v vode, ki ne bi mogle biti bolj drugačne od s testosteronom nabitih športnih krogov. Prepričan, da želijo biti tudi moški videti najboljše ter si kot ženske lahko pri tem pomagajo s takšnimi in drugačnimi pripomočki, je skočil v lepotno industrijo in pripravil svojo linijo ličil za moške.Nekdanji profesionalen športnik. Na fotkah, na katerih se vsak dan poti v telovadnici, pa od njega puhti testosteron. Bolj možatega odbi skratka le stežka našli. A čeprav je zvezdnik na prvi pogled dajal vtis sanjskega moškega, je njegova nekdanja ljubezen že lani razkrila, da njegova kopalniška rutina nikakor ni takšna, kakršno bi pričakovali od alfa samca Alexovega kalibra. Ko je Lopezova namreč februarja lani svetu predstavila svojo linijo obraznih mask, je bil Alex tisti, zaradi katerega ji je doma včasih zmanjkalo tega negovalnega pripomočka. »Vse, kar sem ustvarila, je preizkusil. Sploh obrazne maske so ga obnorele, zato sva se, še preden so jih začeli množično proizvajati, prepirala zaradi njih,« je Jennifer izdala, da je njen (zdaj že nekdanji) dragi precej nečimrn.A očitno mu zgolj obrazne maske in kreme, ki hranijo kožo, niso dovolj, želel je tudi nekaj, s čimer bi prekril drobne nepravilnosti in zasijal v vsej svoji moški lepoti. »Ustvariti sem želel izdelek, ki bi rešil težave, s katerimi se srečujem vsak dan. Spoznal sem, da potrebujem, medtem ko tečem z enega sestanka na drugega, nekaj hitrega in enostavnega, kar bi prekrilo madeže in urezninice, ki nastanejo ob britju,« je razmišljal, na tem temelju pa je v sodelovanju z znamko Hims, usmerjeno v nego in dobro počutje moških, ustvaril korektor, ustvarjen za moške. Prekriven, vlažilen in odporen proti znojenju. »Preizkusite ga, presenečeni boste, kolikokrat vam bo prišel prav,« športnik hvali izdelek, ki ga je mogoče dobiti v osmih odtenkih kožnega tena. Odličen pa naj ne bi bil le za prekrivanje nepravilnosti, z njegovo pomočjo lahko tudi moški zažarijo z brezhibno poltjo. Kar je A Rod pokazal in dokazal s serijo fotografij na instagramu, ki so skoraj kot navodilo moškim, kako lahko to malo lepotno skrivnost najboljše uporabijo.Rodriguez je očitno prepričan, da ličila in negovalni izdelki niso le pravica žensk, s tem njegovim pogledom pa se strinjajo tudi nekateri uporabniki družabnih omrežij. »Nič slabega ni v tem, če želijo moški izgledati dobro,« se je oglasil eden, spet drugi pa je pripomnil, kako odlično je športnik videti. A na drugi strani so se usuli komentarji tistih, ki v Rodriguezovi podjetniški potezi vidijo zgolj dokaz, da so pravi moški že skrajno ogrožena vrsta na robu izumrtja.