Po odstranitvi dojk prvič v kopalkah (FOTO)

Ko je v ogledalu prvič videl svoje novo telo, so ga zalile solze sreče.

Sovražil je, da je moral svoj resnični jaz skrivati za dekliško podobo. FOTO: Ian Gavan/Getty Images

Pred nekaj meseci se je ločil od žene Emme Portner, s katero pa ostajata tesna prijatelja. FOTO: Shutterstock

Večino življenja je preživel v laži in skrivalnicah. Kajti čeprav jeprivekal na svet kot deklica, je že od otroških let vedel, da se je narava pošteno zmotila, saj bi moral biti deček. Od svojega devetega leta se je počutil kot tujec v lastnem telesu, a je, saj je tako narekovalo okolje, moral svoj resnični jaz skrivati za dekliškimi oblekicami in pričeskami, zlasti če je želel biti uspešen v Hollywoodu. Toda čeprav mu je veliki met uspel že pri 20 letih, ko mu je vloga noseče najstnice v filmu Juno prinesla nominacije za oskarja, zlati globus in bafto, je v sebi kričal in jokal. Tudi še tako astronomski uspeh ni mogel utišati njegovih notranjih bolečin, zato je pred sedmimi leti naredil prvi korak k temu, da postane samemu sebi zvest. Širnemu svetu je priznal, da ga privlači lasten spol. Toda tudi to ni bilo dovolj, v notranjosti ga je še naprej grizlo, zato se je odločil podreti vse zidove. »Z vami želim deliti, da sem transseksualni moški, ime pa mi je Elliot,« je lanskega decembra na mizo položil vse karte. Po tem prelomnem trenutku se je vse začelo hitro odvijati, nič ga ni več zadrževalo, da ne bi postal natanko to, kar je čutil, da je. Moški. Zdaj pa se je v tej podobi tudi pokazal. »Prve moške kopalke!« je navdušeno čivknil in se, z dodatkom ključnikov transveselje in transjelepo, prvič po operaciji odstranitve dojk pokazal v novem telesu.Nasmejano je zrl v fotografski objektiv, čista sreča, ki se mu je zrcalila z obraza, pa ni ušla niti njegovim sledilcem, ki so zvezdnikovo fotografijo v kopalkah ob bazenu doslej všečkali že skoraj trimilijonkrat, po družabnih omrežjih pa se podobno hitro kopičijo tudi izrazi podpore, navdušeno je tvitnila tudi. Seveda nikomur ni ušlo, da nima samo povsem moškega telesa, pač pa je to izklesano z zavidljivimi trebušnimi mišicami. »Zdaj mi je povsem jasno, zakaj si me premagal pri telesni vadbi!« se je razjasnilo Elliotovemu stanovskemu kolegu in soigralcu iz Netflixove serije The Umbrella Academy. Toda izklesane mišice gor ali dol, tudi brez njih bi Elliot zadovoljno zrl v svet, da le ima telo, ki bi ga moral imeti že od rojstva. »Prvič, ko sem po operaciji prišel izpod prhe, le z brisačo okoli bokov, in se pogledal v ogledalo ... Samemu sebi sem lahko le rekel, pozdravljen, naposled si tu! Niti trenutka panike. Ne tedaj ne pozneje,« je ganjeno opisal tisti trenutek, ko se je prvič videl kot Elliot. Elliot po operaciji, brez ženskih prsi. »Bilo je prvič, da sem se lahko dotaknil svojega prsnega koša in se ob tem počutil udobno. Oblile so me solze sreče.«Pandemska karantena se je za igralca izkazala za blagoslov v preobleki. Dala mu je namreč čas, da o vsem temeljito razmisli. O peklenski poti dolgoletnega samozanikanja. O odločitvi, da se razkrije. Čas, da povsem sprejme in objame svojo novo transseksualno identiteto. In čas, zakaj je pomembno, da o tem javno spregovori. Prvič je podrobneje o korenitih premikih spregovoril marca, ko je postal tudi prva transoseba na naslovnici revije Time, za katero je razkril, da se je med karanteno odločil za operacijo odstranitve dojk. Zdaj pa je delil še svoje misli, zakaj je tako pomembno, pravzaprav kar nujno, da nekaj, kar je sicer zasebna in skrajno intimna odločitev posameznika, obesi na veliki zvon. »V tem času, ko se soočamo z velikanskim odporom do transseksualnih oseb, še posebno do transmladine, sem začutil, da je o tem nujno govoriti. Z javnostjo sem želel deliti, kako zelo je ta odločitev spremenila moje življenje. Še več. Življenja mi ni le spremenila, pač pa ga rešila,« se je odprl zvezdnik, ki je na lastni koži spoznal, kako pomembno je biti zvest samemu sebi. Življenje v samozanikanju te namreč od znotraj počasi ubija, zato je želel ljudem položiti na srce, naj bodo to, kar v sebi čutijo, da so.