Petletnik priča smrti slavne mame (FOTO)

Naya Rivera, ki si je slavo pripela in priskakala v krilcu navijačice glasbene serije Glee, bi morala januarja praznovati 35 let. A namesto da bi obletnico praznovala z danes šestletnim sinom Joseyjem in že bivšim možem Ryanom Dorseyjem, jo je slednji na hladen januarski dan obiskal na njenem grobu in nanj položil šopek marjetic in sadrenke. Pred dvema letoma, stara le 33 let, je namreč pred sinovimi očmi utonila v kalifornijskem jezeru, zgolj nekaj kilometrov stran od domačega kraja.

»Čoln, ki si ga je izposodila, ni dosegal predpisanih varnostnih standardov. Nikjer v bližini jezera ni niti enega znaka ali opozorila, da je plavanje v njem nevarno,« se je v bolečini ob nenadni izgubi in povsem nepotrebni smrti igralkina družina začela ozirati za grešnim kozlom. Našla ga je v upravljavcih parka, v katerem leži jezero, in jih zvlekla za zatožno klop.

Pet dni so prečesavali jezero Piru, preden so odkrili zvezdničino truplo. FOTO: Ventura Co. Sheriff/cover Images

Tožbo zaradi smrti, ki bi jo bilo mogoče preprečiti, je v sinovem imenu vložil Ryan ter po letu in pol mletja sodnih mlinov s sodišča odkorakal z občutkom, da je bilo pravici vsaj deloma zadoščeno. »Pogodili so se. Josey bo dobil odškodnino za prestano trpljenje, ker je bil priča smrti svoje mame. Denar nikakor ne zmanjša bolečine ob izgubi, mu bo pa znatno pomagal preživeti,« pravi odvetnik Riverovih. Višina dogovorjene odškodnine ni znana.

Spal v čolnu

Osmega julija 2020 je izginila. Večina najprej verjetno niti ne bi posumila, da je kaj narobe, ko ne bi domačin v čolnu, ki se je pozibaval na jezeru Piru, naletel na spečega Joseyja, štiriletnik pa je oblastem tedaj lahko povedal le, da je« mamica skočila v vodo in je nato ni bilo več nazaj«. Fantič je v resnici nikoli več ni videl, njeno truplo so po petih dneh reševalne akcije, ki se je hitro prelevila v akcijo iskanja trupla, potegnili iz vode.

A čeprav je policija njeno smrt označila za nesrečo, so bili njeni najbližji prepričani, da bi bilo zgolj ob upoštevanju najosnovnejših varnostnih standardov to nesrečo mogoče preprečiti, zaradi česar je Ryan novembra vložil tožbo. Za sina je zahteval odškodnino, saj z materino smrtjo ni doživel le travme, ki je nikoli ne bo povsem prebolel, temveč je z njo utonil tudi finančni vir, ki je fantu omogočal preživeti. Ob tem pa je Ryan zahteval še kritje stroškov pogreba.

Privlačna Naya je zaslovela s serijo Glee! FOTO: Fox

Čoln, ki si ga je Naya s sinom izposodila, ni bil ustrezno opremljen, med drugim so mu manjkali sidro, vrv, rešilni jopiči. Na to obtožbo so se pri upravi parka in jezera sicer odzvali, da so igralki ob izposoji ponudili tudi rešilni jopič, a da si ga ni želela obleči, zaradi česar naj bi ga izposojevalec vrgel v čoln. Za tem pa so odvetniki pokojničine družine živo orisali dogodke, ki so pripeljali do tragičnega zaključka.

»Ko sta se s sinom kopala v jezeru, je čoln začelo odnašati. Najverjetneje zaradi tokov in vetra, ki je tistega popoldne pihal s hitrostjo okoli 33 km/h. Joseyju, ki je bil bližje čolna, je uspelo splezati vanj, močno se ga je oprijel, saj so ga valovi premetavali sem ter tja. Videl je, da je bila mamica še vedno v vodi, slišal jo je vpiti na pomoč. Tudi on je začel klicati na pomoč, njegovi kriki so se mešali z jokom.«

Nayino truplo so našli na obletnico smrti njenega soigralca iz serije Glee! Coryja Monteitha.

Kakšno uro pozneje so dečka, mamice ni bilo na spregled, našli v čolnu. Pri tem so odvetniki posebej omenili še pogubno preteklost jezera, v katerem je v le preteklega pol stoletja utonilo najmanj 26 ljudi. Kljub temu pa nikjer znakov, ki bi opozarjali na pasti jezera, kot so močni tokovi, veter, različni nivoji globine, podvodne jame ter zaradi vetra in tokov nabirajočega se vejevja. »Nobenega znaka. Ne pri vhodu, ne na pomolu, ne na priljubljenih točkah za plavanje.« To je bilo dovolj prepričljivo, da je Dorsey dosegel poravnavo.