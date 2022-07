Mala Alba je pohitela, na svet je privekala s carskim rezom

Petar Grašo in njegova mlada žena Hana Hujić, ki sta se po vrtoglavi romanci drug drugemu zaobljubila februarja, sta nestrpno odštevala dneve do 23. julija, ki je bil na njunem koledarju obkrožen z najlepšo in najbolj živo barvo. Na tisti dan bi na svet namreč morala pokukati njuna prvorojenka, a se je očitno naveličala čakanja.

Za Hano in Petra je to prvi otrok.

Skoraj en teden prezgodaj je mladi mamici namreč najavila, da je pripravljena spoznati starše, ki so jo tako vznemirjeno pričakovali, in je v nedeljo v poznih popoldanskih urah prijokala na svet v splitski porodnišnici. »Vse je potekalo v redu. Dojenčica tehta 3100 gramov in je dolga 50 centimetrov, obe z mamico pa se odlično počutita. Malčica je vesela, živahna in razigrana,« je veselo novico sporočila pevčeva predstavnica Martina Podgorski.

Hana je nastopala do malce pred porodom. FOTO: Osebni Arhiv

Hana je vedela, da ljubljenega na ta najpomembnejši dan ne bo poleg, saj je Petar med nastopajočimi na Fusion World Music Festivalu, ki bo 22. in 23. julija v Splitu. »Nenehno ima koncerte, tudi na napovedani dan poroda. A vsak prosti trenutek preživi z nama,« si Hana tega ni preveč gnala k srcu, ne nazadnje je tudi sama pevka in dobro pozna vsakdan glasbenikov. A čeprav se je deklica s prihodom odločila pohiteti, Petra niti v nedeljo zjutraj, ko so se začeli popadki, ni bilo ob svojih dekletih. Bil je namreč v kakšne štiri ure oddaljenem Zagrebu, a se je v hipu, ko je izvedel, da bo kmalu postal oče, usedel v avto in odhitel proti Splitu. Ali mu je pravočasno uspelo priti, pevec, ki skrbno varuje svojo zasebnost, ni izdal, a že osnovnošolska matematika nam pove, da je morda bil priča najizjemnejšemu dogodku v svojem življenju. Deklica, ki so ji novopečeni starši nadeli ime Alba, se je s carskim rezom namreč rodila šele ob šestih zvečer.

Zaradi nastopov ga na napovedani dan poroda ne bi bilo ob svoji izvoljenki. FOTO: Arhiv

Kako se bodo novopečeni starši spopadli z novimi nalogami, obema doslej neznanimi, bomo videli, a hrvaški zvezdnik je prepričan, da bosta vsemu kos. »Nikogar, ki bo postal mati ali oče, tega ne bi smelo biti strah. To je namreč najslajše pričakovanje. V življenje namreč prihaja nekaj novega, novo bitje, najlepši pečat, ki ga lahko daš svojemu življenju. Tega me ni strah!« je v dneh pred prihodom hčerke dejal zvezdnik. Skoraj tako vzhičeni kot Petar in Hana so nedvomno tudi Hanini starši, ki so že dolgo sanjarili o vnučku ali vnukinji. Zato ju je novica, da bosta vendar postala babica in dedek, tako osrečila, da je Tonči Huljić, ustanovitelj skupine Magazin, že pred Albinim prihodom deklici napisal pesem Baci oko na mene, babica Vjekoslava pa je malčici že napisala zgodbo.