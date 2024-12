Pet obtoženih zaradi smrti Liama Payna

Po poročanju tujih medijev je za smrt britanskega pevca Liama Payna obtoženih pet oseb, med njimi je tudi prijatelj nekdanjega člana skupine One Direction, Roger Nores.

Ob njem pa še zaposleni v hotelu CasaSur Palermo, glavni receptor Esteban Grassi in vodja varnosti Gildo Martin, ki naj bi bila obtožena uboja iz malomarnosti.

Natakarju Braianu Nahuelu Paizu in hotelskemu uslužbencu Ezequielu Davidu Pereyra, ki naj bi bila obtožena prodaje drog pokojnemu, je bilo odrejeno, da se v 24. urah zglasita na sodišču, poroča lokalni medij Infobae. Najvišja kazen za ta zločin v Argentini znaša 15 let zapora.

Liamov prijatelj Roger Nores, ki je povedal, da je hotel zapustil približno uro, preden je glasbenik preminul, naj bi bil obtožen uboja iz malomarnosti in mu je prepovedano zapustiti državo.

Liam Payne je star 31 let umrl 16. oktobra. Zanj je bil usoden padec z balkona hotelske sobe v tretjem nadstropju v argentinskem glavnem mestu.

Obdukcija je pokazala, da so bile vzrok smrti številne poškodbe in notranje ter zunanje krvavitve, v njegovem organizmu je bilo več vrst drog.

Prejšnji mesec so mediji poročali, da Roger Nores ni želel odgovarjati na vprašanja preiskovalnega sodnika, ki je preiskoval pevčevo smrt. Odločno je zanikal trditve, da je zapustil prijatelja, čeprav se je ta obnašal nenavadno.

V dokumentarcu TMZ-je, ki je prikazoval Liamovo smrt in zadnje ure in je bil predvajan prejšnji mesec, je Nores dejal, da je bil njegov prijatelj na dan, ko je umrl v dobrem stanju in povsem priseben.

V nasprotju temu pričajo telefonski klici glavnega receptorja na številko 911. Ta je dejal, da imajo gosta, ki je pod močnim vplivom alkohola in drog, v drugem klicu pa opozoril, da bi lahko bilo življenje gosta ogroženo, saj ima soba balkon in naj nujno nekoga pošljejo.

V izjavi pred izidom dokumentarca je Nores dejal: »Nikoli nisem zapustil Liama, trikrat sem tisti dan šel v njegov hotel in odšel 40 minut pred tem, ko se je zgodilo, kar se je zgodilo.

V hotelskem preddverju je bilo več kot 15 ljudi, ki so se pogovarjali in šalili z njim. Nikoli si ne bi mogel predstavljati, da bo prišlo do takšne tragedije,« povzema Mirror.