Tožilci objavili podrobnosti: to je Liam Payne počel tik pred svojo tragično smrtjo v hotelu

Po smrti britanskega pevca Liama ​​Payna argentinske oblasti nenehno preiskujejo in odkrivajo nove podrobnosti v zvezi s primerom. Pevec je bil zaprt v hotelski sobi, preden je 16. oktobra padel iz tretjega nadstropja. Hotelsko osebje ga je zaprlo, čeprav je v tem primeru grozil, da bo skočil čez balkon.

Dokumenti, ki jih je objavil TMZ, razkrivajo, kako želijo oblasti Rogerja Noresa, njegovega tesnega prijatelja, kaznovati za dezerterstvo. Nores se je zavedal Liamovih težav, z njim je odpotoval v Argentino, vendar sta bivala v ločenih hotelih.

Po trditvah tožilcev je pevec večer pred tragično smrtjo, ob 22. uri, v sobo naročil štiri steklenice viskija. Naslednje jutro ob 6.36 je naročil še pet steklenic. Med zajtrkom je nadaljeval pitje, družbo pa mu je delal Roger, ki mu je ob 9.32 poslal sporočilo, naj mu prinese 'šest gramov'.

Soba je bila uničena

Liam se je po zajtrku vrnil v sobo, ki je bila po besedah ​​služkinje 'uničena'. Ob 11.30 sta se mu v sobi pridružili dve prostitutki. Pravijo, da je zahteval kokain in da je večkrat udaril po televiziji, ko so zahtevali denar. Ob 14. uri je Liam hotelskega uslužbenca prosil, naj dobi še 'sedem gramov'.

Uro pozneje je prišel Roger in prostitutkam plačal. Ponovno je odšel ob 16.04, osebje pa je dodalo, da je bil pevec štiri minute prej vidno pod vplivom. Ob 16.25 je poslal Liamu sporočilo in ga vprašal, kako je, a nikoli ni dobil odgovora. Trdi, da njegov prijatelj ni bil pod vplivom ničesar, medtem ko sta bila skupaj v hotelu. Rogerjevi sorodniki trdijo, da je večkrat poskušal priti do Liama.

Dokument so sestavili državni tožilci, vendar je sodnik odločil, da mora primer domnevne zapustitve obravnavati lokalni tožilec. Državni tožilci so vložili pritožbo, ki pa je bila zavrnjena.

Tožilec Andre Madrea je dodal, da bi lahko v zvezi z Liamovo smrtjo obtožili še več ljudi, poroča 24sata.hr.

