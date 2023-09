Pacino spet samski, več kot pol stoletja mlajša ljubimka ga je dala na čevelj

Komaj junija je odjeknilo, da je oskarjevec Al Pacino pri svojih 83 letih še v četrto postal oče. Še več, sinka Romana mu je povila kar več kot pol stoletja mlajša ljubimka Noor Alfallah.

A podobno kot je ob tej novici v nejeveri onemel svet, podobno je od šoka prebledel Pacino, ki se, tako so šle vsaj govorice, v jeseni življenja pač ni želel ponovno pridružiti klubu novopečenih očetov in je od Noor menda zahteval celo test očetovstva.

Z Noor sta bila par od lanske pomladi, a skivaj naj bi se začela videvati že med pandemijo. FOTO: Roju

Dala ga je na čevelj

Če je upal, da otrok ni njegov, se je uštel. Test je pokazal, da je sinček njegov, kar sta Al in Noon šest dni po Romanovem rojstvu zapisala v uradni dokument. Tam črno na belem piše, da je zvezdnik fantičev biološki oče, 29-letna lepotička pa je prav tako za dokumentacijo izjavila, da je otrok rezultat »spolnega odnosa« z igralcem. Pacino je tedaj oče postal tudi na papirju. In kaj dosti več od tega zdaj ne bo več. Zgolj tri mesece po Romanovem rojstvu ga je Noor namreč dala na čevelj in vložila zahtevek za polno skrbništvo nad fantičem.

Roman je na svet privekal šestega junija letos. FOTO: Osebni arhiv

Mali Roman bo živel le pri njej. Tako si želi mati, ki pa malčka vseeno ne bo oropala očeta. Slavnemu Pacinu želi dati pravico do »razumnih obiskov«, piše v sodnih listinah, ob tem pa naj bi Al imel tudi besedo pri vseh pomembnih odločitvah v sinovem življenju, kot so izobraževanje, zdravstvena oskrba, vera. »Al in Noor sta se uspešno sporazumela in dosegla dogovor, ki se tiče njunega otroka,« je vse, kar je bil pripravljen dejati zvezdnikov predstavnik Stan Rosenfield. Kolikšno otroško preživnino Noor zahteva, ni jasno, je pa prosila, da Pacino pokrije vse odvetniške in sodne stroške, povezane z razhodom in skrbništvom.