Osumljen razmerja s 15-letnico. Košarkarski zvezdnik o obtožbah molči

Zaradi sumov, da ima košarkar ameriške lige NBA Josh Giddey razmerje z mladoletnico, je policija v Newport Beachu sprožila preiskavo. Policija iz mesta južno od Los Angelesa je v sredo sporočila, da je seznanjena z obtožbami proti Avstralcu iz ekipe Oklahoma City Thunder, ki je oktobra dopolnil 21 let.

Kljub preiskovanju anonimnih trditev na družbenih omrežjih je Giddey v petek še treniral in v soboto tudi igral na tekmi. Obtožbe ni želel komentirati. »Razumem vaša vprašanja, popolnoma razumem, da želite izvedeti kaj o tem. Toda trenutno nimam komentarja,« je povedal medijem.

40 milijonov lahko izgubi.

V NBA igra že tretjo sezono

Njegova družina verjame, da je 21-letnik žrtev goljufije, vsekakor pa je vse skupaj za njegove najbližje zelo naporno, saj niso vajeni biti v središču medijske pozornosti. »So najbolj prizemljeni ljudje, kar jih lahko srečaš. Zelo so skromni. Josh je dober otrok in poznam družino, zato smo vsi prepričani, da so mu stvar podtaknili,« je še povedal vir. Trenutno sta brez komentarja tudi košarkarjeva menedžerja Daniel Moldovan in Alex Saratsis. Giddey, ki v NBA igra že tretjo sezono, bi lahko zaradi obtožb ostal tudi brez 40-milijonskega sponzorskega posla s proizvajalcem kosmičev Weet-Bix.