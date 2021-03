Osebni nakupovalec zvezdniku ukradel milijon

Igralčevi filmi so v kinoblagajne doslej navrgli že dobro milijardo. Foto: Press Release

V zbirateljskih lutkah je Syer verjetno videl naložbo. Foto: facebook

Sledite svojim izdatkom, preglejte bančne izpiske in ne delite svojih finančnih informacij z nikomer! To polaga na srce newyorška okrožna tožilka, ki se je v teh dneh znašla sredi primera, ki odmeva po tabloidih. Na zatožno klop je namreč zvlekla osebnega nakupovalca slavnih, 29-letnega, ki je izrabil svoj dostop do bančnih računov in kreditnih karticter hollywoodskega zvezdnika tako olajšal za skoraj milijon evrov. Ne le da si je z igralčevim denarjem kupoval prestižne izdelke, kot so torbe oblikovalca, dragocene zapestne ure znamke Patek Philippe in nekaj kosov pregrešno drage umetnosti, kradljivi in pohlepni nakupovalec je svoj izplen celo ponosno razkazoval na instagram profilu.V imenu slavnih in bogatih kupuje tisto, česar si njegovi klienti želijo. To je bilo Dylanovo delo, ki je leta 2015 prevzel tudi nakupovanje za hollywoodskega zvezdnika, čigar premoženje je ocenjeno na slabih 200 milijonov, in ki si je zgolj lani odebelil denarnico. Za Harta je tedaj kupil nekaj določenih izdelkov, za tem pa je obdržal igralčevo kreditno kartico, ki pa jo seveda lahko uporabi zgolj za nakup reči, za katerega mu zvezdnik da pooblastila. Na kar pa se je Dylan, ki se mu je očitno kolcalo po prestižnih rečeh, gladko požvižgal. V zvezdnikovem imenu in z zvezdnikovo kartico – a za svoje veselje – si je Syer med letoma 2017 in 2019 tako privoščil za 200 tisočakov nakita in dragocenih ur, še dodatnih 760 tisoč evrov pa je s pretkanimi manevri s Hartovega računa prelil na svojega in začel veselo trošiti. Med drugim si je privoščil vsaj pet prestižnih ur, katerih vrednost se giblje blizu 330 tisoč evrov, in kupil več zbirateljskih lutk japonskega proizvajalca Bearbrick – teh za manj kot tisočaka skoraj ne dobiš, na dražbah pa redkejše dosegajo že astronomske zneske –, na domu pa so policisti med racijo odkrili tudi zavitke gotovine.Syer bo že v tem tednu stopil pred sodnika. Če pa tožilki uspe dokazati vse, česar ga obtožuje, med drugim prevare, kraje identitete in večje tatvine, sleparskemu nakupovalcu grozi do 25 let za zapahi.