Oprah prijateljici brez testa ni odprla vrat

S koronavirusno boleznijo se ne gre šaliti, vzeti jo moramo nadvse resno. Tako je prepričana kraljica pogovornih oddaj Oprah Winfrey, ki niti najbližjim prijateljem, ki so ji že skoraj družina, ne bo odprla vrat in jih povabila v svoj dom, če ji pred tem ne bodo pokazali potrdila o cepljenju in negativnega izvida testa na covid.

Najboljši prijateljici v čast je postregla opičji kruh. FOTO: Osebni Arhiv

Njen dolgoletni partner Stedman Graham ji je že celo začel govoriti, da je kot policija z velikim P, tako resno je vzela ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, od katerih ne odstopa. Niti za mišji rep ne! »Kdor bo z menoj praznoval božič, mora biti polno cepljen, dobiti je moral tudi že poživitveni odmerek cepiva, pred tem se mora testirati in se samoizolirati!« Tako stroga pravila je pripela ob vabilo na božično zabavo, ko je v ožjem krogu slavila tudi prihod vnuka svoje najboljše prijateljice Gayle King. A prav slednja, ki je postala babica, je na zabavo, ki je trajala ves praznični konec tedna, prišla z enodnevno zamudo – ker ni pravočasno izpolnila vseh Oprahinih covidnih standardov.

K meni lahko pridejo le cepljeni s poživitvenim odmerkom, z negativnim testom in po samoizolaciji.

»Pogrešali smo babico Gayle, a se nam bo pridružila takoj, ko bo odkljukala vsa pravila,« je čivknila Oprah.

Na božični večer Oprahina razkošna kalifornijska vila ni bila oblečena (le) v novoletne barve, svetlikajoče se lučke in okraske. Ne, pri vhodu so v zraku lebdeli modri baloni. »Čakala sem, da te spoznam. In gotovo si tudi ti čakal, da spoznaš mene!« je zaljubljeno zažgolela, ko je na predbožični dan vendar prispel častni gost – trimesečni Luca, ki se je rodil Kirby Bumpus, hčerki njene najboljše prijateljice Gayle, in njenemu možu Virgilu Millerju.

Pred obiskom je od gostov zahtevala, da se samoizolirajo, a pri tem ostaja nejasno, ali je želela popolno 10-dnevno karanteno ali le polovično, kot je to pravilo pred dnevi sprostil tudi ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni.

S prepevanjem ikonske skladbe Krog življenja iz muzikala Levji kralj so zalitega fantiča pozdravili nekateri najbližji. A med temi ni bilo njegove babice, saj naj ne bi izpolnila vseh Oprahinih pravil za druženje. »Sledila sem protokolu – končno sem dobila rezultate. Zdaj se lahko pridružim skupinici. Presrečna!« pa je naslednji dan, na božič, čivknila Kingova in se priključila zabavi pri Winfreyjevi. Tam pa je Oprah ni le radostno stisnila v objem, temveč je svojemu kuharju tudi naročila, da je le Gayle v čast spekel njeno najljubšo sladico, opičji kruh.