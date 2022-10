Odvratno: zvezdniški producent obtožen serije posilstev

Hollywood se je spet zatresel pod težo odvratnega seksualnega škandala. Producent in scenarist Eric Weinberg, ki se je podpisal pod več kot 100 epizod priljubljene humoristične serije Mladi zdravniki (Scrubs), ta mu je prinesla tudi dve emmyjevski nominaciji, se je namreč znašel na zatožni klopi zaradi 18 točk spolnega napada, med temi tudi več posilstev in prisilne penetracije s predmetom. Glas proti njemu je doslej dvignilo pet njegovih domnevnih žrtev, vsaka z nekoliko drugačno zgodbo, čeprav je rdeča nit ista. Izkoristil je svoj status hollywoodskega veljaka in povezave z najvišjimi filmskimi krogi, jih pod pretvezo fotografiranja zmamil k sebi, nato pa na plan izpustil svojo temačno plenilsko nrav.

Bala se je, da jo bo ubil

Grozljivo izkušnjo je prva na facebooku objavila Claire. FOTO: Osebni Arhiv

Doslej se je opogumilo pet žensk, ki jih je proti njihovi volji za potešitev svojih izprijenih želja izrabil med letoma 2014 in 2019. A preiskava revije The Hollywood Reporter, za katero sta spregovorila že več kot dva ducata žensk, slika še hujšo podobo. Obtožbe neprimernega vedenja in spolnega plenilstva naj bi segale celo več kot dve desetletji v preteklost, pred njim pa niso bile varne niti mladoletnice. A prvič je prišel pod drobnogled organov pregona šele leta 2014, ko ga je posilstva obtožila 22-letna, ki jo je – očitno je že imel izpiljen svoj modus operandi – k sebi zvabil z izgovorom fotografiranja. Objektivu naj bi se, tako sta se dogovorila, nastavljala povsem oblečena, za kar pa se že hitro ni več zmenil. Slekel jo je in jo napadel, »ne vem, kolikokrat sem mu rekla ne, bilo mu je vseeno. Nadaljeval je to, kar je hotel. Nisem vedela, česa vse je zmožen, bilo me je strah, da bi me utegnil tudi ubiti,« je povedala Kayra, ki naj bi jo davil do točke, ko je že skoraj izgubila zavest. A čeprav ga je prijavila, ga je policija nato izpustila zaradi pomanjkanja dokazov, bolj ali manj je bila njena beseda proti njegovi.

Kayra ga je posilstva obtožila že pred osmimi leti. FOTO: Osebni Arhiv

Žena si je zatiskala oči

V naslednjih letih je sledilo več podobnih nasilnih incidentov. Med temi, ki zdaj prihajajo na plan, je tudi izpoved 33-letne, pri kateri se je tudi vse začelo z dogovorom za fotografiranje, a v trenutku, ko je prišla do njega, jo je naskočil. Brez soglasja ji je s prstom prodrl v zadnjično odprtino in jo nato začel oralno zadovoljevati, »da bi se za fotke moje telo lesketalo«. Za tem pa ga je oralno zadovoljila tudi sama, a zgolj zaradi strahu, da je ne bi sicer analno posilil. »Ko sem se oblačila, me je le vprašal, ali bom morda šla zdaj na policijo, češ da me je posilil,« pri tem pa je še dodala, da se po tistem tri dni ni tuširala, da bi na sebi tako ohranila sledi posušene sperme. Nato je odšla na policijo. To je bilo leta 2019, istega leta, ko je nekaj mesecev pozneje v Weinbergovo past padla tudi umetnica, ki je producenta spoznala prek zmenkarske aplikacije OKCupid. Domenila sta se za srečanje v baru, od tam šla k njemu domov in se poljubila. A če so bili poljubi sporazumni, drugo, kar je sledilo, ni bilo. Po njenem pripovedovanju jo je sprva prisilil v oralni seks, nato pa jo pritisnil ob tla in jo prisilil v še vrsto drugih seksualnih dejanj. To grozovito srečanje je Claire nato delila na facebooku, kar je bila tista točka preloma, da so mu oblasti sčasoma vendar stopile na prste. V njeni izpovedi so se namreč našle tudi druge, delile podobne zgodbe in izkušnje, zato je policija znova postala pozorna in odprla preiskavo.

Sojenje čaka na prostosti.

Policija je potrebovala več let, da je zbrala dovolj dokazov, da je tožilstvo presodilo, da je dovolj za sodni pregon. Podobno pa si je več let oči zatiskala tudi njegova žena. Ne le da je vedela za Kayrino obtožbo iz leta 2014, nekaj let pozneje naj bi dobila klic še druge Ericove žrtve. Slednjo naj bi filmar zvabil na družinski dom in jo posilil kar v postelji lastne hčerke, zaradi česar je pozneje tudi poklicala ženo svojega posiljevalca in ji položila na srce, naj skrbno pazi na hčerko. A vse to za Hilary ni bilo dovolj. Ločitveno kolesje je zagnala šele predlani, ko je v njegovi torbi za golf našla dnevnik z ženskimi imeni, opisom njihovih dnevnih rutin in krajev, kjer se zadržujejo. Za piko na i pa ji je prišlo na ušesa še, da naj bi Eric pristopil celo k 16-letni sošolki njunega sina in ji predlagal fotografiranje.

V luči težkih obtožb je tožilstvo sodišče zaprosilo, naj se producenta zadrži v priporu do sojenja brez možnosti varščine, a je to sodnik zavrnil. Varščino je določil na pet milijonov evrov, to je zvezdnik poravnal in zdaj na svobodi čaka na 25. oktober, ko bo tudi uradno obtožen.