Od teniškega šampiona do pevca in še igralca

Nekdanji teniški šampion, Francoz Yannick Noah, se bo po teniški in pevski zdaj posvetil še igralski karieri. Debitiral bo v filmu televizijskega kanala France 2 z naslovom Death on clay ali slovensko Smrt na pesku. V njem bo igral – nekdanjega teniškega igralca. Snemanje detektivke se je začelo v ponedeljek v Parizu in pariški regiji, datum premiere pa še ni znan.

Noah se je vpisal v zgodovino kot zadnji francoski zmagovalec odprtega prvenstva v Roland Garrosu v moški konkurenci. Hkrati je bil zadnji na svetu, ki je osvojil turnir za grand slam z lesenim loparjem, preden se je začela doba rekvizitov iz grafita, aluminija in kevlarja.

1983. je zmagal na Roland Garrosu.

Ustvarjalne energije mu ne zmanjka. FOTO: Annegret Hilse, Reuters

Karizmatičen in težaven

Noahov lik v televizijskem filmu je očitno deloma navdihnjen z njegovim resničnim življenjem, saj je Vincent Beti, ki ga igra Noah, »nekdanji igralec in zdaj direktor turnirja, tako karizmatičen kot tudi težaven«, so zapisali pri France 2 v sporočilu za javnost. Beti v filmu pomaga dvema policistoma pri preiskavi smrti mladega teniškega upa, ko se bliža prestižni turnir, ki ga vodi. Štiriinšestdesetletni Yannick Noah je sicer svojo prvo pomembno vlogo v kinu dobil v filmu Svet je na glavo!, ki so ga oktobra začeli predvajati v Franciji.

Yannick je bil leta 1986 tretji igralec na svetovni lestvici za Ivanom Lendlom in Matsom Wilanderjem, skupno je zmagal na 23 turnirjih (Roland Garros leta 1983 je ostal njegov edini za grand slam), po igralski karieri je postal kapetan francoske izbrane vrste, ki je trikrat osvojila Davisov pokal, od leta 2005 je član mednarodnega teniškega hrama slavnih. Je pa tudi še veliko več. Borec proti rasni nestrpnosti in socialnim krivicam ter glasbenik, ki je izdal 12 albumov, največ uspeha pa je požel s pesmijo Saga Africa, himno Davisovega pokala 1991 in uspešnico tistega leta.

Po očetovi smrti je tudi vodja zaselka v Kamerunu, v katerem redno preživi vsaj polovico leta ter pomaga ostarelim in otrokom, čeprav je že večkrat nevarno zbolel za malarijo. Je tudi oče šestih otrok – sin Joakim je 13 sezon uspešno igral košarko v ligi NBA – in dedek. Z enim očesom seveda spremlja tudi dogajanje na sodobni teniški sceni.