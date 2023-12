Sean Diddy Combs je obtožen skupinskega posilstva srednješolke

PRED KOMAJ tremi tedni je završalo, ko je pevka Cassie obtožila glasbenega mogula Seana Combsa Diddyja, svojega nekdanjega fanta, posilstva, zvodništva in telesnega nasilja. A še preden bi se ta obtožba razplamtela v seksualni škandal, jo je zvezdnik uspešno utišal. Le dan po vloženi tožbi se je z nekdanjo ljubico namreč zunajsodno pogodil, ob čemer je njegov odvetnik brž poudaril, da to hkrati ne pomeni priznanja krivde. Toda če je Diddy mislil, da mu je uspelo zaobiti nevihto, se je pošteno ušel. Cassiejino priznanje je namreč vlilo pogum še trem ženskam, ki so zdaj prekinile večletni molk in na raperja pokazale s prstom kot na izprijenega spolnega plenilca.

Plaz je strožila obtožba Diddyjevega nekdanjega dekleta, pevke Cassie. FOTO: Infusny-244 Infphoto.com

Po Cassie se je oglasila Diddyjeva žrtev številka dve, češ da jo je raper in glasbeni producent omamil in seksualno napadel leta 1991, ko je bila še študentka. Še več, zvezdnik naj bi vse posnel in se z videom bahal pred prijatelji. Zgodba tretje ženske gre, da si jo je Diddy kot spolno igračko podajal s prijateljem Aaronom Hallom. Več dni po napadu pa naj bi se zvezdnik oglasil pri njej doma, saj se mu je očitno kolcalo po novem odmerku, in jo v zavetju njenega lastnega doma znova napadel in dušil, dokler ni omedlela. V najnovejši izpovedi Diddyjeve že četrte domnevne žrtve, ki je najbolj vzvalovala gladino, pa je anonimna ženska na 14 straneh sodnih listin orisala, kako so jo Combs in njegova prijatelja še kot mladoletno sedemnajstletnico skupinsko posilili.

Sean Combs Diddy se je znašel v vrtincu hudih seksualnih obtožb. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Grozljivka v snemalnem studiu

Bilo je leta 2003, ko je sedemnajstletna srednješolka v nekem salonu v Detroitu, kjer je živela, spoznala Harva Pierra, nekdanjega predsednika Combsove založbe Bad Boy Records, in ta jo je začel zasipavati s komplimenti in se bahati, da je Diddyjev ​najboljši prijatelj. Slednjega je celo poklical, potem pa sta jo veljaka prepričala, da je v družbi Harva in še enega neimenovanega moškega z zasebnim letalom odletela v New York v Diddyjev glasbeni studio. In prav tu, že v zraku, se je zanjo začela njena najhujša nočna mora. Harv jo je v kopalnici na krovu, potem ko je pred njo kadil krek, prisilil v oralni seks, v glasbenikovem newyorškem snemalnem studiu pa so stvari šle iz groznega v še bolj grozljivo. Trojica starejših moških – Diddy, Harv in njun prijatelj – jo je nalivala z alkoholom in ji še dodatno meglila razum z drogami, začeli so jo tudi otipavati in grabiti po telesu. Ko je bila že tako rekoč neprisebna in je le stežka ostajala pri zavesti, pa jo je Combs odpeljal v kopalnico, jo nagnil prek umivalnika in posilil. »Na neki točki jo je obrnil proti sebi in ji ukazal, naj ga stiska za prsne bradavice, da bo lahko končal,« piše v tožbi. Tedaj je dekle izgubljalo zavest, njen naslednji spomin pa je, ko jo je zlorabljal že drug moški, Diddy pa je dogajanje opazoval. Kot tretji si jo je vzel še Harv, jo sprva posilil in nato vnovič prisilil v oralni seks, dokler se ni dušila in je hlastala za zrakom.

Pustili so jo na tleh kopalnice, zvito v klobčič, razboleno. Komaj se je postavila na noge, pri odhodu iz stavbe je potrebovala pomoč. Šele na letalu domov, na katerega so jo posadili, je ugotovila, da nima spodnjih hlačk. Z luknjastim spominom zaradi alkohola in drog, prežeta s čustvi sramu in strahu, je dve desetletji molčala. A so jo izpovedi treh drugih Diddyjevih žrtev spodbudile, da je spregovorila še sama.

Zvezdnikov glasbeni imperij je na trhlih nogah. FOTO: Seth Browarnik/startraksphoto.co

Zavrača obtožbe

»Dovolj je dovolj!« se je na plaz obtožb zdaj odzval Sean Combs, ki trdi, da gre za gnusen poskus njegovih tožnic, da se dokopljejo do denarja. »Zadnjih nekaj tednov sem le tiho opazoval, kako poskušajo nekatere posameznice omadeževati moje ime in uničiti mojo zapuščino. A to so nagnusne obtožbe ljudi, ki se želijo hitro okoristiti na moj račun. Bom povsem jasen: storil nisem nobene od očitanih groznih stvari. Boril se bom za svoje ime, svojo družino in za resnico.« Toda naj še tako zavrača obtožbe, posledice že čuti. V luči škandala, ki dobiva vse večje razsežnosti, je z Diddyjem prekinilo sodelovanje že 18 podjetij.