Obsojena je televizijska voditeljica, ki je kupila ponarejeno covidno potrdilo

Hrvaška TV-osebnost, Vjekoslava Bach Vasić, obtožena plačila podkupnine za izdajo lažnega covidnega potrdila, je priznala krivdo in bila po poravnavi z Uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) obsojena na šest mesecev zapora z dveletno pogojno kaznijo, poleg tega mora plačati še sodne stroške. Obtožnica navaja, da je prek posrednika plačala 100 evrov medicinski sestri Petri Rumiha, da bi brez cepljenja dobila covidno potrdilo.

V isti zadevi je obtožen tudi njen mož Željko Vasić. Septembra lani je hrvaško tožilstvo uvedlo preiskavo proti skupno 243 osebam zaradi podkupnin za lažno prijavo cepljenja proti covidu, med osumljenimi pa je tudi vrsta oseb iz javnega življenja.

Operna pevka sprejela poravnavo, Cetinski ujet na laži

Med osumljenimi za poneverbo potrdil naj bi bila tudi pevec Tony Cetinski, znan po svojih proticepilskih stališčih, in lastnik kluba Urnebes Tomislav Kolarić.

Tony Cetinski ujet na laži. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell Pixsell

Tony Cetinski je za hrvaški Jutranji list dejal: »Covidnega potrdila nisem ne želel in ne kupil. Možnost mi je bila ponujena več kot enkrat, a se zanjo nisem odločil, prav tako ne poznam nikogar izmed omenjanih vpletenih.«

USKOK je na njegovo izjavo odvrnil z vpogledom v Državnem informacijskem sistemu za upravljanje državne meje MUP in ugotovil, da je Cetinski kar trikrat uporabil ponarejeno covidno potrdilo za prehod državne meje – 4. decembra 2021 na mejnem prehodu Slavonski Brod, 15. februarja 2022 na mejnem prehodu Bajakovo in 4. marca 2022 na mejnem prehodu Orah-Orahovlje.

Kakšen bo razplet, bo znano v prihodnjih tednih

Med njimi je tudi operna pevka Lana Kos, ki je bila po poravnavi obsojena na šest mesecev zapora, s pogojno dobo dveh let. Poleg obtožnice kupcev lažnih potrdil je USKOK v začetku januarja vložil še obtožnico zoper medicinsko sestro Petro Rumiha in 11 posrednikov, ki so za 100 evrov podkupnine večjemu številu necepljenih omogočili lažen vpis v register cepljenja proti covidu-19.

12-članska združba je obtožena, da se je od julija do 15. novembra 2021 povezala z namenom, da bi necepljenim osebam za denarno nadomestilo omogočila izdajo EU digitalnih covidnih potrdil.

Nekdanja medicinska sestra zaslužila več kot 22.000 evrov

Člani združbe so po navedbah USKOK-a od strank pridobili osebne podatke, potrebne za evidentiranje cepljenja, in sprejemali dogovorjeno denarno nadomestilo, katerega del so zadržali zase.

Na ta način so bila potrdila izdana najmanj 226 osebam, Petra Rumiha in posredniki pa so pridobili za najmanj 26.300 evrov premoženjske koristi, od tega je zdaj že nekdanja medicinska sestra zaslužila najmanj 22.600 evrov.

Za podkupovanje uradne ali odgovorne osebe, da opravi uradno ali drugo dejanje v okviru ali izven svojih pooblastil, ki ga ne bi smela opraviti, hrvaški zakon predvideva zaporno kazen od enega do osmih let.