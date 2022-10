Oboževalke tega priljubljenega Hrvata ščipajo v rit (FOTO)

Mario Roth je na Hrvaškem in v Sloveniji eden najbolj priljubljenih pevcev. Frontman skupine Vigor na družabnih omrežjih objavlja tudi svoje vroče fotografije, zato ne preseneča, da mu oboževalk ne manjka. Z njimi se tudi srečuje in doživel je že vse mogoče.

Med oboževalci ima tudi prijatelje.

»Ne štejem več, kolikokrat so me že uščipnile za zadnjico ali hotele poljubiti. Sploh na ali po koncertih, ko je gneča. Ampak tega sem se navadil in vzel kot del svoje službe. Pač se zgodi, in to je treba pri takem delu, kot je moje, in pojavljanju v medijih enostavno sprejeti,« pravi.

Na splošno gledano ima tako sam kot skupina Vigor dobre izkušnje z oboževalci. »Večina se obnaša normalno, se pa redno dogaja, da pride tudi do prerivanja in podobnega v gneči na nastopih. Ljudje nas želijo osebno spoznati, stisniti roko, narediti kakšen selfie ... So pa do nas prijazni in tudi mi imamo enak odnos do njih,« doda.

Nikoli poškodbe

Kljub gneči in prerivanju doslej na srečanjih z oboževalci še nikoli ni staknil nobene poškodbe. Se mu je pa nekaj nadvse zanimivega zgodilo te dni. Ni šlo sicer za poškodbo, ampak presenečenje. In to kar precejšnje, saj si ni mislil, da oboževalka misli resno.

»Oboževalci sprašujejo vse mogoče, od splošnih do službenih in osebnih stvari. Vedno se potrudim, da odgovorim, kolikor le lahko, čeprav seveda nekje mejo moraš potegniti. Mislim, da oboževalci to razumejo, čeprav je kdaj pa kdaj kdo seveda tudi razočaran. Ta oboževalka pa je bila prva, ki me je vprašala kaj takega. Rekla mi je namreč, ali me lahko potegne za nos,« razkrije.

Sprva je mislil, da je narobe razumel, ko pa je ponovila, pa je mislil, da se šali. »Sem se zasmejal, da me seveda lahko, brez problema. In nato me je res, haha,« opisuje.

Čeprav ga je kar krepko potegnila, ni bilo nič hujšega. »Ne, nos me ni bolel, če to mislite. Tudi obliža nimam! Pravzaprav se mi zdi, da je bilo vse skupaj simpatično, kljub nenavadnosti. Mislim, da to naredi nekdo, ki si mu simpatičen in drag. Res pa je, da je bilo malo čudno. Doslej se mi to res še nikoli ni zgodilo.«

Med oboževalci tudi prijatelji

Mario se je z nekaterimi oboževalci tudi spoprijateljil. »V začetku so bili oboževalci kot drugi, ki prihajajo na koncerte. Sčasoma pa smo se prek rednih srečanj na nastopih spoprijateljili. To so moji dragi Nada, Alen, Lara, David, Nadja in Lidija iz Slovenije. Ljudi ne spuščam kar tako v svoje življenje, ker sem že po naravi tak, poleg tega je tudi narava mojega dela takšna. Pri njih sem naredil eno od izjem, ker so krasni ljudje, ki jih imam rad in jih spoštujem,« razkrije.

Ena ga je potegnila za nos.

Če v svoje življenje že ne spusti vsakogar, pa je povsem druga pesem pri ženitnih ponudbah. Te dobiva vsak dan. Prav tako to velja za sporočila na družabnih omrežjih.

»Tu je, kar hočeš. Od primernih do neprimernih, splošnih in osebnih in podobno. Se tudi potrudim in napišem nazaj. Ko nekdo recimo napiše, da je bil na našem nastopu in da smo mu polepšali dan, če se nekdo javi iz bolnišnice in reče, da mu je bilo z našimi pesmimi lažje, ker je v bolnišnici že mesec dni, na takšna sporočila vedno odgovorim, četudi priznam, da kdaj pa kdaj z zakasnitvijo. Tudi meni ti ljudje polepšajo dan.«

Na ulici ne zbeži

Koga pa na družabnih omrežjih tudi blokira. »Redko, a se zgodi. Neko mejo moraš postaviti kot vsak človek in tudi toleranca se nekje konča. V zadnjem času se je recimo pojavilo več mojih lažnih profilov in te takoj blokiram. Doslej k sreči še ni bilo treba sprožiti kakšnih pravnih in sodnih postopkov, so pa nekateri kolegi to morali narediti.«

Tudi na ulici se ne skriva in ne beži pred poslušalci. »Ljudje pristopijo, želijo pozdraviti, se fotografirati. Zame so to lepi in iskreni trenutki, čeprav je včasih težko in ne ravno praktično, ker se ti mudi in podobno. Kdaj imam tudi slab dan in se mi ne da ravno pogovarjati na dolgo in široko, a v takih trenutkih pomislim, da ima nekdo drug še slabšega od mene in da mu bo srečanje z menoj morda polepšalo dan, prav tako pa meni z njim. Sicer pa se da prijazno poklepetati tudi na kratko, kajne?« še pove.