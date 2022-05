Oborožen skočil na oder in podrl komika (VIDEO in FOTO)

Ameriški tabloidi poročajo o napadu na komika Dava Chappella. Incident se je zgodil v areni Hollywood Bowl med predstavo Netflix Is A Joke. Ko je Chapelle, ki je znan po svojih kontroverznih šalah, stal na odru, je naenkrat na oder pritekel moški in ga podrl na tla. Nekaj sekund kasneje so napadalca obkolili varnosntiki, posredovali so tudi policisti.

Napadli so Dava Chapella FOTO: Dale Earnhard Via Reuters

Kmalu po incidentu je prišel na oder Chris Rock, Chappella objel in dejal: »Je bil to Will Smith?«

Chapelle je po napadu nadaljeval s šovov, ameriški Page Six pa poroča, da so pri napadalcu našli nož in orožje. Očividci poročajo, da so komikovega napadalca po incidentu napadli in fizično obračunali z njim. Moškega so zaradi poškodb morali odpeljati z reševalnim vozilom.