Nova strast Chrisa Pina je plesanje baleta

Bil je analitik Cie, ki se prelevi v operativca, v tajnega agenta Jacka Ryana. Kot Steve Trevor se je z ramo ob rami boril z amazonsko princeso Diano, neprekosljivo Čudežno žensko. V zadnji trilogiji iz kultne filmske franšize Zvezdne steze pa je v vlogi kapitana Jamesa T. Kirka poveljeval vesoljski ladji Enterprise. A čeprav smo ameriškega igralca Chrisa Pina vajeni gledati v akcijskih filmih, pa tudi njegove trenutne in prihodnje projekte bi lahko umestili v ta žanr, zvezdnik svojega hobija, s katerim vzdržuje telesno pripravljenost, ni našel v borilnih veščinah, boksu ali fitnesu. Ne, najraje se razteza ob drogu, graciozno maha z rokami, elegantno poskakuje, se morda še zavrti in dvigne na prstih. Plié, relevé, passé, tendu zanj niso več neznani francoski izrazi – odkar se je vpisal na učne ure baleta, so mu postali domači in mu gladko zdrsnejo z jezika. In, še pomembnejše, te osnovne baletne elemente tudi vse bolj samozavestno in suvereno izvaja, po koncu vsake ure pa čuti le zadoščenje in srečo. »Obožujem balet! Želim si, da bi začel že pred leti,« je navdušen.

Trenutno mu verjetno ustreza, da nima prostega časa, saj je pred slabim mesecem odklenkalo njegovemu štiriletnemu razmerju z Annabelle Wallis.

Dobra telesna pripravljenost in vzdržljivost sta za igralski poklic pomembni. Nikakor pa ni nezanemarljiv privlačen videz, kar je bil eden glavnih razlogov, da je Pine sploh začel razmišljati o baletu. »Privlačil me je tudi umetniški vidik, a roko na srce: predvsem nečimrnost je bila kriva, da sem se tega lotil. Spomnim se, da sem gledal nekega ruskega baletnika, in se spraševal, kdo, hudiča, je ta moški. Tudi sam bi si želel biti videti tako. Zato – balet! Boljše vadbe za telo skoraj ne bi mogel najti. Poleg tega je to čudovit šport. Po eni strani moraš biti močan in možat, po drugi pa tudi nadvse nežen in ženstven, predvsem ko pride do gibov z rokami in dlanmi,« pravi Chris. »Izjemno zahtevna umetniška oblika je.«

Baletnih gibov od njega režiserji verjetno ne bodo pričakovali in zahtevali, vsekakor pa bo zaradi poznavanja elegantnega plesa bolj sposoben nadzirati svoje telo, tudi najmanjše, komaj zaznavne gibe. To mu bo tudi v akcijskih filmih prišlo še kako prav, kot tudi vzdržljivost, ki je za balet nujna. Zvezdnik ima namreč trenutno toliko projektov, da jim komaj sledi. V teh dneh prihaja v kina triler The Contractor, v katerem se je prelevil v iz vojske odpuščenega vojaka, ki se pridruži zasebni paravojaški enoti, a je že na prvi misiji izdan. Še četrtič bo postal kapitan Kirk, se pridružil igralski zasedbi nadaljevanja uspešnice Nož v hrbet (Knives out), v biografskem filmu pa naj bi upodobil tudi legendarnega televizijskega poročevalca Walterja Cronkita. In ker mu to očitno ni dovolj, je pred njim še režijski prvenec, v katerem pa bo tudi zaigral.