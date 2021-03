Ni dokaza, da je princesa živa

Princesa je ujetnica svojega očeta in enega najbogatejših ljudi na svetu Mohammeda bin Rashida Al Maktouma. FOTO: Christopher Pike/Reuters

Latifina družina pravi, da je z njo vse v redu, a Združenim narodom dokaza o tem še niso posredovali.

Združeni narodi so od Združenih arabskih emiratov že pred dvema tednoma zahtevali dokaze, ali je zaprta princesasploh še živa, vse do danes pa zahtevanega niso prejeli. Človekoljubne in druge organizacije po svetu so se zbale za življenje princese, ki se v javnosti ni prikazala že od leta 2018, ko so jo po neuspelem poskusu pobega iz domovine ujeli in odpeljali v ujetništvo.Tu in tam se pojavi kakšen videoposnetek, ki ga na družabnih omrežjih objavi ali kraljeva družina, ki Latifo tudi drži v ujetništvu, v njih pa v glavnem zatrjujejo, da je z njo vse v redu, in da se ima pravzaprav povsem lepo, ali pa Latifini prijatelji, katerih zgodba je povsem nasprotna. Nazadnje je v javnost pricurljal eden slednjih. Princesa ga je že pred časom posnela na skrivaj v kopalnici vile, ki so jo privrženci njenega očeta dubajskega šejkaspremenili v zapor, na njem pa je vidno prestrašena med drugim dejala, da ji grozijo s smrtjo.Po objavi omenjenega posnetka se je nemudoma oglasila še kraljeva družina, v izjavi so zatrdili, da za 35-letno princeso »skrbijo doma«. Kot je povedal tiskovni predstavnik visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, so izjavo potrdili vsi člani dubajske kraljeve družine ter tudi njihovi osebni zdravniki, ki naj bi skrbeli za princeso, ko so zahtevali dokaze, da je z njo res vse v redu, pa jih niso prejeli, kar je po besedah Covilla nenavadno in skrb vzbujajoče.Sicer pa so v petek minila natanko tri leta, odkar so Latifo ob obali Indije prestregli dubajski vojaki ter jo na silo odpeljali domov.»Nikoli ne bom pozabila groze tistega dne, streljanja, dima in groženj. Ugrabili so mojo prijateljico Latifo, za katero upam, da se ji že kmalu uresničijo sanje o svobodi,« je ob tej priložnosti zapisala ​, ki je princesi takrat tudi pomagala pobegniti iz domovine. Žal se je tudi ta, enako kot njen prvi poskus leta 2002, končal neuspešno.