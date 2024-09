Nekoč pel Pegasto dekle, zdaj se zaradi njega prepirajo: »Kaj govoriš? To je legenda Jugoslavije!« (VIDEO)

Nova sezona regionalnega glasbenega tekmovanja IDJ Show je zaznamoval pogovorom pevke Nataše Bekvalac in makedonskega tekstopisca in producenta Darka Dimitrova o dveh glasbenih ikonah Arsenu Dediću in Đorđu Balaševiću.

Po nastopu tekmovalca sta člana žirije razpravljala, kateri umetnik je boljši pesnik - Arsen Dedić ali Đorđe Balašević. In medtem ko je makedonski producent vztrajal, da je to Dedić, se je pevka postavila na stran svojega rojaka Balaševića.

»No, ja, ampak on ni pesnik kot Balašević,« je pevka dejala šokiranemu Dimitrovu. »Kako? Kaj? Arsen Dedić, to je legenda Jugoslavije,« je poskušal razložiti Darko.

Arsen Dedić foto: Tomi Lombar

»Dobro vem, kdo je Arsen Dedić, a ni pesnik kot Balašević,« je vztrajala srbska pevka. »No, vsi so študirali pri njem. Bil je pesnik in pevec,« je odgovoril Dimitrov.

Zaradi te razprave je svoj stolček začasno zapustil tretji član žirije ...