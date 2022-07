Natakar v Zadru kričal na igralko in vplivnico, naj si obleče modrček: Mislil je, da sem tujka

Znana hrvaška igralka in vplivnica Tena Sakar Vukić, ki se je mnogi spominjajo po vlogi Lare Šoljan v seriji Zabranjena ljubav, je razmišljala o neprijetni izkušnji, ki jo je doživela v eni izmed picerij v Zadru. Ko je s hčerko šla proti stranišču, ji je eden izmed zaposlenih rekel, naj si obleče nedrček.

Sporni top. FOTO: Instagram

»Včeraj sem v piceriji Šime v Zadru, kamor hodimo že 25 let, doživela zelo neprijetno izkušnjo. Medtem ko sem odšla s hčerko na stranišče, je eden od zaposlenih v lokalu (misleč, da sem tujka) zavpil: 'Oblecite modrček.' Nosila sem džins krilo in top, nič spornega. Najprej sem mislila, da sem narobe slišala, a sem se vrnila v bar in vprašala natakarje, ki so to kričali, ali je bilo namenjeno meni ...« je zapisala igralka. »Nakar so natakarji nekoliko presenečeni začeli govoriti: 'Nisem jaz ...' Prosila sem natakarja, ki dela na terasi, naj pokliče lastnika, kar je tudi storil. Gospod Šime je bil prijazen kot vedno in se je opravičil. Eden od zaposlenih v lokalu ali kuhinji (ne natakar) je nato rekel: 'Mogoče sem slučajno kričal, ne vem točno ...'«

»Če na to situacijo pogledamo malo širše, se iz enega stavka vidi marsikaj ... Seksizem, šovinizem, nevljudnost, nespoštovanje gostov, trma, nevzgojenost, bonton in izobraževanje, problem hrvaškega turizma in pomanjkanje gostinskega osebja, preobremenjenost, izčrpanost in živčnost zaposlenih, predvsem pa nespoštovanje žensk v hrvaški družbi. In to žal ni osamljen primer. Zadar imam zelo rada, a korupcija in nestrpnost še vedno z roko v roki ostajata na prvem mestu. Pobrali smo se iz picerije Šime,« je zapisala igralka in vplivnica.

Na koncu je objavila anketo, v kateri je svoje sledilce vprašala, kaj bi naredili na njenem mestu, in objavila tudi fotografijo kontroverznega topa, ki ga je takrat nosila. Danes Teno na tiktoku spremlja več kot 190.000 ljudi, na youtubu pa ima več kot 4.000 sledilcev. Pogosto govori tudi o svojem boju z bipolarno motnjo, ki so ji jo diagnosticirali pri 21 letih. Ima dva otroka in moža ter je uspešna vplivnica.