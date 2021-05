Najstnica bi lahko bila kraljica

Vittoria rada potuje in izkušnje deli s sledilci.

Čeprav so v Italiji monarhijo ukinili po drugi svetovni vojni, še vedno živijo potomci zadnjega italijanskega kralja, ki lahko, če naši zahodni sosedi kdaj znova izglasujejo v prid monarhiji, državi znova zavladajo. Nekoč je veljala odredba, da lahko prestol zasedejo samo moški, a, sin zadnjega italijanskega kralja, je to spremenil, kar pomeni, da je naslednja v vrsti za prestol njegova 17-letna vnukinja, to čast pa ji je dedek podaril ravno na njen 17. rojstni dan. »To je najboljše darilo, ki bi mi ga dedek lahko podaril,« je bila vesela modna navdušena in influencerka, ki živi v Parizu. Da najbrž nikoli ne bo kraljica, je ne teži preveč, meni, da se lahko to še vedno spremeni, prav tako se ne obremenjuje z vprašanjem, ali bi bili rojaki pripravljeni na to, da jim vlada ženska. »Italijani res niso najbolj napreden narod, a saj se bodo naučili,« je dejala. Princje medtem potezo Vittoria Emanuela označil za nezakonito, kar niti ni presenetljivo, saj je najstnica nenadoma iz nasledstva izrinila tako njega kot njegova sinova, 12-letnega princain dve leti mlajšega princaVittoria je v Parizu obiskovala zasebno šolo, znano predvsem po odličnih umetniških programih, prosti čas pa preživlja med Ženevo, kjer ima družina hišo, tam se je Vittoria tudi rodila, Monte Carlom, kjer živi njen oče, in Italijo, kjer ima družinav Umbriji eno svojih najlepših nepremičnin. Potovanja in dogodivščine pogosto deli s sledilci na družabnih omrežjih, ki se jih je samo na instagramu nabralo že več kot 35.000.