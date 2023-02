Najlepšo igralko na svetu ujeli v objemu novega ljubimca

Italijansko igralko Monico Bellucci so ujeli z ameriškim režiserjem Timom Burtonom. Kot poroča francoski časopis Paris Match, sta Belluccijeva in Burton nov slavni hollywoodski par. Bellucijeva je veljala za eno bolj zapeljivih in seksi žensk, za številne je najlepša igralka na svetu, zato jo oboževalci kljub njenim letom - zdaj jih šteje 58 - še vedno pozorno spremljajo.

Ljubezen med veteranoma filmske industrije naj bi se rodila pred štirimi meseci, ko sta se po dolgem času srečala na filmskem festivalu v Lyonu. 58-letna igralka je bila častna gostja festivala, kjer je 64-letnemu Burtonu podelila nagrado za življenjsko delo. Kot piše omenjeni tabloid, pa sta se zvezdnika prvič spoznala že pred šestnajstimi leti na filmskem festivalu v Cannesu.

Monica in Tim sta se boljše spoznala, ko mu je igralka na francoskem festivalu izročila nagrado za živlejnjsko delo. FOTO: Julien Reynaud/abaca/instarimage Julien Reynaud/abaca/instarimage

Nihče izmed njiju njune zveze ni javno potrdil. Tudi sicer sta oba zelo skrivnostna o svoji zasebnosti in o njej ne govorita pogosto. Fotografije, ki jih je objavil tabloid, pa razkrivajo, da sta si vsaj zelo blizu, če že nista v zvezi. Med sprehodom po Madridu so ju ujeli pri poljubljanju.

Oba imata po dva otroka iz njunih prejšnjih zvez. Burton ima sina in hčerko, Belluccijeva pa dve hčerki. Ena izmed njiju že stopa po materinih stopinjah.