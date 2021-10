Naježili se boste: dve leti je čakala in dobila zlati gumb (VIDEO)

Medtem ko se pri nas krešejo mnenja o tem, ali je drugi zlati gumb dobila prava tekmovalka, so Hrvati enotni, da so zlati lističi padli na pravo. Žirante in občinstvo je prevzel nastop 18-letne, ki je zapela čudovito balado in prejela buren aplavz.»Če ti ne greš naprej, dam odpoved,« se je pošalil žirant. »Fenomenalno,« je dejala, in jo vprašala, kaj o vsem skupaj pravi njena družina. »Moja družina me pri tem ne podpira. Sicer sem že pred dvema letoma želela v Supertalent, a mi mama ni dovolila,« je povedala Anatacha.Anatacha je najbolj ganila žirantko, ki je imela po njenem nastopu solzne oči in cmok v grlu. »Imaš neverjeten talent. Tvoj glas zdravi duše,« je dejala in ji podelila zlati gumb.