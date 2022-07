Najbolj slavni gospodinji pavjo družino razredčili krvoločni kojoti

Martha Stewart , ki je z gospodinjskimi nasveti, recepti, knjigami in oddajami ustvarila pravi imperij, je neizpodbitna kraljica ameriških domov, a zlahka bi se potegovala tudi za lento največje ljubiteljice živali. Po njeni posesti, ki se razprostira na 153 akrih, se namreč – tako trdi sama – sprehaja na stotine domačih ljubljenčkov, med njimi so kokoši, pegatke, gosi, purani, konji in dva ponija, oslički, koze in ovce, vsaj 25 mačk in še deset več psov, 21 pavov, deset činčil, lani je posvojila celo izgubljenega laboda.

Mojstrica domačega ognjišča pripravlja gurmanske obroke tudi za svoje pse.

Svoj domači živalski vrt nenehno veča z najdenčki, v le nekaj mesecih pa je izgubila več članov živalske družine. Najprej so aprila njeni štirje psi raztrgali mucko, ki so jo menda zamenjali za vsiljivko v svojem prostornem raju, zdaj pa so na posest vdrli kojoti in razredčili Marthino jato veličastnih pavov. »Prišli so sredi belega dne in požrli šest mojih čudovitih pavov!« se ji trga srce, v katerem pa se nabira tudi bes. »Kako naj se rešim napadalnih kojotov, ki se jim očitno cedijo sline ob misli na dragoceno perutnino?«

Kraljevski tretma

S svojimi pernatimi, dlakavimi in ščetinastimi ljubljenčki ravna kraljevsko. Za pse pripravlja gurmanske jedi, tako da le redko dobijo kaj z njenega krožnika. »Pripravljam jim izjemne doma narejene gurmanske obroke, da me s svojimi toplimi očmi ne prosjačijo ob mizi. Le redko, zelo zelo redko dobijo kak grižljaj človeške hrane,« je priznala najslavnejša ameriška gospodinja, ki je za pavjo družino zgradila posebno ogrado, kjer jih obiskuje vsak dan.

Velika ljubiteljica živali je s Snoop Doggom gostila pasje športno prvenstvo.

»Te čudovite ptice obiskujem vsak dan. So sicer precej glasne, a jih je zabavno poslušati. Rada jih kličem in nato čakam na njihov energični odgovor. Ne vem, ali so vsi pavi takšni, toda moji so izjemno dejavni, radovedni in zelo, zelo vokalni,« je dejala Martha in pticam skočila v bran, ko so nekateri dvigovali obrvi, češ da to resnično ni žival, ki bi jo človek imel za ljubljenčka. »Prijazni so. In nikakor ne smrdijo. So izjemno čisti.«

6 pavov so pomalicali kojoti.

Kraljevske ptice z veličastnim perjem je iz ograde spuščala na plan, da so se prosto podile naokoli. A zdaj, vsaj dokler se ne znebi krvoločnih kojotov, jim bo to svobodo nekoliko pristrigla. Še več, ogrado bo obdala z žico, da bodo na varnem, ne more namreč tvegati še ene izgube. Sploh če pomisli, v kolikšno uteho so ji bile njene ljubljenke med pandemijo. »Za živali so bile tedaj dolge čakalne vrste, ljudje so naposled začeli spoznavati, v kolikšno uteho so lahko. Ogromno prispevajo družini. To je bila zame svetla plat pandemije – živali so postale veliko bolj ljubljene.«

Obožuje jih.