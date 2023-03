Najbolj slavna manekenka z oblinami zopet šokirala javnost (FOTO)

Najbolj znana manekenka Ashley Graham, ki je blestela na letošnji podelitvi oskarjev v vlogi novinarke, o čemer smo že poročali tukaj, na družbenih omrežjih z objavami fotografij večkrat razburja javnost.

Medtem ko slavne dame zagovarjajo brezhiben in popoln videz, je ona ponosna na svojih 92 ​​kilogramov. Po 95. podelitvi oskarjev, kjer je nosila provokativno obleko, se je Ashley Graham odločila narediti še korak dlje.

Ashley, ki ji na Instagramu sledi več kot 20 milijonov ljudi in je navdih mnogim ženskam po vsem svetu, je objavila fotografijo, na kateri pozira popolnoma gola – brez filtrov, popravkov in retuširanja, ki zakrivajo nepravilnosti in pomanjkljivosti. Ashley nima težav s prikazovanjem resničnega videza, zato se je odločila, da svoje oprsje zakrije z roko, genitalije pa s torbico, celulit in strije pa so dobro vidne. To še ni vse. Čeprav je objava prejela več kot 500.000 všečkov, je bila manekenka deležna številnih negativnih in žaljivih komentarjev.

Provokativna in zadovoljna s svojim videzom. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

»Kdaj vprašaš svojega moža, ali lahko objaviš takšno fotografijo?«, »Dovolj je golih slik. Si uspešna ženska in ti ni treba tega početi«, »Te zanima priljubljenost ali kaj? «, »Res imaš lepo telo, ampak nekatere stvari bi morale biti samo za tvojega moža«, »Zakaj objavljaš gole fotografije? Oprosti, ampak pravkar si izgubila veliko sledilcev«, »To res ni lepo«, » Ne vem, zakaj se prekomerna telesna teža promovira kot normalen pojav. To ni ne zdravo ne lepo,« so bili le nekateri komentarji.

Ponosna na svoje telo

Ashley je poleg fotografije, na kateri pozira gola, objavila tudi takšno, kjer je pokazala, kako si reže zadebeljeno kožo okoli prstov na nogah. Mnogi so zapisali, da je to najbolj »nagnusna fotografija«, kar so jih kdaj videli. Če je tako, pa presodite sami.

Nad objavljeno fotografijo so se zgražali mnogi. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Na svoje kilograme je ponosna. FOTO: Instagram