Najbolj seksi zemljan seksi že v plenicah

In najbolj seksi zemljan letošnjega leta, ki ima ob magnetni moški privlačnosti in izjemnem talentu še nekaj drugega, neotipljivega, je Paul Rudd! Tako je presodila revija People, ki že 36 let podeljuje to prestižno lepotno lento, za kar pa se je moral igralec pošteno potruditi. Se nastavljati in šopiriti kot na pasji razstavi. Zmagati na tekmovanju v »mokri majici«. V najrazličnejših oblekah, denimo kot gradbeni delavec v oranžnem jopiču in z rumeno čelado zapeljevati fotografski objektiv. Ob tem pa še zdravniški in psihološki pregled. »Temeljito smo ocenili več seksi moških, seveda po znanstveni metodi,« se je pošalil vodja te čudaške avdicije Stephen Colbert, gostitelj televizijskega šova The Late Night Show, na katerem so nato razglasili Ruddovo ime. Seveda z dežjem pisanih konfetov, igralec pa je kot zmagovalka za miss okoli vratu dobil pravo lepotno lento in šopek.

Naziv bo unovčil

Revija People je odločila. FOTO: Osebni Arhiv

Ne dela si utvar, da ga prijatelji zaradi seksi naziva ne bodo zbadali. »Tako je tudi prav. Tudi sam bi jih na njihovem mestu,« je dejal, a dodal, da bo dejstvo, da je letošnji lepotni kralj, pošteno izkoristil. »Ne bom se sprenevedal in se delal skromnega, najraje bi si to natisnil na vizitko,« upa pa tudi, da mu bo to odprlo prenekatera vrata, ki so mu bila prej zaprta. »Upam, da bom končno povabljen na večerje za privlačne moške skupaj zin. Prepričan sem tudi, da bom pogosteje užival na jahtah.«

Seksi naziv, zaradi katerega bi se najraje ponosno potolkel po prsih, je sprva in vnaprej zaupal le ženi Julie Yaeger, s katero sta poročena že skoraj 20 let. »Po začetnem presenečenju in seveda smehu se je nato nadvse prikupno odzvala. Češ da so se pravilno odločili. Čeprav je bila to verjetno bela laž.«

Prvi ženin odziv je bil smeh. Prijatelji si ga bodo pošteno privoščili. A hollywoodski zvezdnik, ki ima za sabo 52 pomladi, je prepričan, da je bilo le vprašanje časa, kdaj bodo pri reviji People prepoznali to, česar se sam zaveda že vse življenje. »Bil sem še dojenček, zato še nisem razumel, kaj biti seksi pomeni, a sem vedel, da sem drugačen od drugih dojenčkov. Če ne drugega, nisem nosil običajnih plenic, temveč takšne v kroju tangic. Če zdaj pomislim za nazaj, sem bil torej že kot dojenček zelo seksi.«