Na terapijo jo je poslal veliki Marlon Brando

Morda se ne bi Rita Moreno nikoli pobrala od žaljivk in teroriziranja, ki ga je doživljala kot otrok latinskih korenin, če se ne bi odpravila k psihiatru, velike zasluge za to, da ga je sploh obiskala, pa ima nepozabni filmski zvezdnik, zdaj že pokojni Marlon Brando. Legendarni Don Corleone iz filma Boter in ustvarjalec številnih drugih nepozabnih filmskih vlog je igralko spoznal na snemanju filma o Napoleonu, Desiree. S sedem let mlajšo lepotico sta začela razmerje, trajalo je osem let. Igralka je v nedavnem intervjuju priznala, da je bil Brando »pohota njenega življenja«.

Spoznala sta se na snemanju filma Desiree. FOTO: Profimedia

Oskarjevec je bil tisti, ki ji je jasno in glasno povedal, da bi bilo dobro, če bi si privoščila psihoterapijo. »Tukaj je ta nori moški, ki pravi tej nori ženski, da potrebuje terapijo,« se igralčevih besed danes spominja 92-letnica.

»Oboževala sem ga – bila sem noro zaljubljena,« priznava. Branda ima v spominu kot pravega žrebca. »Imela sva tisto nekaj. Oh, ja, to je bilo bistvo najinega razmerja. Najin odnos je bil zelo seksualen in on je bil neverjeten. Tudi jaz sem bila!« se je pohvalila. A kljub bogatemu seksualnemu življenju v tistih časih ni bila zadovoljna s seboj. To je spremenila šele terapija. »Dolgo je trajalo in po veliko terapijah sem začela biti všeč sama sebi. Ko te tako zgodaj v življenju travmatizirajo, dolgo traja, da se znebiš prepričanja, da si slab,« je dejala.

Zvezdnica je imela sicer poleg pohote svojega življenja tudi ljubezen svojega življenja, vendar to ni bil Brando, ampak kardiolog Leonard Gordon, s katerim se je poročila leta 1965. Čeprav sta ostala skupaj do njegove smrti leta 2010 in ga danes opisuje kot veliko ljubezen, pa se je vmes nameravala z njim raziti. »Stvari so postale zelo napete. In če ne bi bilo moje hčerke, bi verjetno odšla,« pravi.

Kot pravi, je bil odnos z možem sprva podoben odnosu med deklico in očetom, saj je on zanjo skrbel, ona pa se je trudila, da bi bil srečen. »Prišel je čas, ko tega nisem več želela. In takrat so se začele težave,« se spominja. Z Gordonom imata danes 57-letno hčerko Fernando Luiso Gordon. »Zakon me je naučil, da biti z nekom za vedno ni nujno čudovita stvar. Včasih je. Ampak pogosteje ni. To sem se naučila, to je bila velika, globoka lekcija o razmerjih,« je iskrena igralka, ki se po Gordonovi smrti ni več poročila.

Odnos z Brandom je menda temeljil na seksu. FOTO: press release

Morenova se je v teh dneh v televizijskem intervjuju za oddajo The View besedno spravila na predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. Označila ga je za »neumnega« in »grozljivega« in potrdila, da ga na prihajajočih volitvah ne bo volila.

Ko je Ana Navarro vprašala Rito, kaj meni o ljudeh, ki kritizirajo Trumpovega nasprotnika, 81-letnega Bidna, zaradi starosti, je odgovorila: »Pravzaprav nisem presenečena glede na to, kaj se trenutno dogaja v tej državi. Vendar naj povem zelo jedrnato: ne bom glasovala za nekoga, ki ima proti sebi 91 obtožnic zaradi kriminalnih dejavnosti. Mislim, da sem s tem vse povedala. To je tako neumno, poglejte, kaj vse je dosegel Biden.«