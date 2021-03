Na sodišče z dokazom družinskega nasilja

Obupan poskus

Imela naj bi dokaz o družinskem nasilju. FOTO: Press Release

Z otroki želi v tujino Velik motivacijski dejavnik za Angelino, čemu tako ognjevito zahteva polno skrbništvo, naj bi tičal v njeni želji, da se z otroki odseli iz Amerike. "Trenutno moram živeti tu, kjer živi tudi njihov oče. A bi se rada preselila v tujino," je priznala predlani. Temu koraku pa Brad odločno nasprotuje, saj tako skoraj ne bi več videl otrok. Trenutno, čeprav je to začasno, dokler ne bo odločitev glede skrbništva dokončna, naj bi jih videl vsakih nekaj dni. Kar ni prezapleteno, saj sta domova Angeline in Brada le slaba dva kilometra vsaksebi. Odtujena nekdanja zakonca imata sicer šest otrok, tri biološke in tri posvojene, 19-letnega Maddoxa, 17-letnega Paxa, leto mlajšo Zaharo, 14-letno Shiloh in 12-letna dvojčka Knox in Vivienne.

Z otroki želi začeti novo življenje v tuji državi. FOTO: Tim P. Whitby/Getty Images

Če ne gre zlepa, bo šlo pa zgrda. Tako se je očitno odločila, katere ločitev odse vleče že skoraj pet let, a ji še vedno ni videti konca. Čeprav sta že dve leti uradno samska, se nekdanji superpar ne more sporazumeti okoli skrbništva nad otroki. Na eni strani si igralec želi, da bi zpostavila osebne razprtije na stran in za otroke enakovredno skrbela in jih vzgajala, igralka pa vztraja pri polnem skrbništvu. In zanjo očitno nobena cena, da bi dosegla svoje, ni previsoka. »Z vsemi razpoložljivimi sredstvi se je v tej ločitvi borila za to, da dobi, kar želi, in ko pride do otrok, se ne bo ustavila pri ničemer,« je povedal vir. Očitno ni pretiraval, saj je hollywoodska zvezdnica zdaj iz rokava potegnila nov adut. Družinsko nasilje! S temi obtožbami želi dobiti zeleno luč za polno skrbništvo, sodišču pa je menda že dejala, da je pripravljena te obtožbe podkrepiti z dokazi.Ko je jeseni 2016 superzvezdniškemu zakonu po dveh letih odklenkalo, sta sicer poudarjala, da je dobro njunih otrok na prvem mestu, a je že tedaj Joliejeva s prstom pokazala na Brada, da naj ne bi bil najbolj vzoren oče, pri tem pa izpostavila srdit prepir med igralcem in najstarejšim, danes 19-letnim, zato je Brada pod lupo vzela socialna služba. A ga na koncu oprala obtožb otroške zlorabe. Kar pa njegove nekdanje drage ni ustavilo, da ga v medijih ne bi risala kot nasilneža. »Podobne obtožbe družinskega nasilja je uperila proti Bradu že na začetku ločitve, a se je izkazalo, da v njih ni resnice. To vnovično izpostavljanje nasilja za zaprtimi vrati je njen obupani poskus, da nadaljuje zgodbo, ki jo poskuša prodati kot resnico že od začetka,« je zdaj dejal vir.Med nekdanjima zaljubljencema je bilo izrečenega že marsikaj hudega. In očitno bodo še padale težke besede, prihranjeno pa ne bo niti njunim otrokom. Ne le da naj bi Angelina imela v žepu dokaz družinskega nasilja, prišlo je celo tako daleč, da bodo na sodišču verjetno morali pričati tudi oni. Ki pa so le na začetku dolgega seznama prič, ki naj bi govorili v prid ali Angie ali Bradu. V skrbniško bitko sta namreč vpletla varnostnike, osebne pomočnike, zvezdničino nekdanjo soigralko, več otroških psihologov in pediatrov – 21 prič –, ki bodo spregovorili za zaprtimi vrati sodne dvorane. Med temi tudi strokovnjakinja za družinsko nasilje, ki je sicer pred osmimi leti dvignila precej prahu s pričanjem v primeru umora, ko je morilkoorisala kot žrtev zlorabe. Na prostor za priče pa bosta stopila Angelinin nekdanji osebni pomočnikin njena nekdanja soigralka– oba kot prijateljski priči igralca. Ali bodo spregovorili tudi otroci očitno precej sovražno naravnanih bivših zakoncev, pa še ni dorečeno.Da ločitev ne poteka v prijateljskem duhu in se vleče, je verjetno precej jasno. Še dodatno raztegnjena pa je, ker Angelina menjava svojo skupino zagovornikov. Oktobra lani je odkorakala– čeprav ni jasno, ali jo je igralka odpustila ali je sama izstopila iz te igre. Pretres v Angelinini skupini odvetnikov pa je bil že leta 2018, ko igralke ni več želela zastopati superzvezdnica med ločitvenimi odvetniki, menda ker je ločitev za njen okus postala »preumazana in preveč strupena«. Wasserjeva, ki je v ločitvah zastopala tako rekoč vse veljake zabavne industrije, odindoin, si je namreč prislužila sloves kot odvetnica, ki poskuša med ločenci vzpostaviti prijateljski dialog in zagovarja skupno skrbništvo. Kar pa je očitno navzkriž z Angelininimi interesi in pristopom.