Monica in Tim, uradni megapar

Italijanska igralka in globalna filmska zvezdnica Monica Bellucci je potrdila zvezo s slovitim ameriškim režiserjem Timom Burtonom. Govorice o njuni romanci so se prvič pojavile februarja letos, ko so par opazili z roko v roki, in to v usklajenih oblačilih. Belluccijeva je ta teden v intervjuju za francosko izdajo modne revije Elle tudi formalno končala dosedanja ugibanja.

Redko doživetje

»Kaj naj rečem ... Vesela sem, da sem ga spoznala,« je za revijo povedala Belluccijeva. »To je eno tistih srečanj, ki se le redko zgodijo v življenju ... Človeka sem spoznala, ljubim ga, zdaj pa grem spoznat še režiserja – začenja se nova pustolovščina.« Belluccijeva je v intervjuju mislila na prihajajoče nadaljevanje filma Beetlejuice, ki ga Burton snema v Londonu in pri katerem sodeluje tudi sama. V kinodvorane naj bi prišel prihodnje leto.

Prvič sta se menda srečala na filmskem festivalu v Cannesu leta 2006.

»Ljubim Tima. In do Tima Burtona imam ogromno spoštovanja,« je nekoliko zagonetno dejala Monica. Prvič sta se menda srečala na filmskem festivalu v Cannesu leta 2006, ko je bil Burton še v zvezi z britansko igralko Heleno Bonham Carter, Belluccijeva pa je bila poročena s francoskim igralcem Vincentom Casselom. Zvezdnica filmskega spektakla Matrica Reloaded se je od Cassela ločila leta 2013, Burton pa se je s Carterjevo razšel leta 2014. Oba imata po dva otroka.

Tim Burton in Monica Bellucci z roko v roki. FOTO: Profimedia

Kakor je povedala italijanska zvezdnica, ki je Burtonu oktobra lani podelila ugledno filmsko nagrado lumière za življenjsko delo, jo njegova filmska dela že dolgo privlačijo. »Obožujem ta njegov sanjski svet, v katerem so pošasti prijazne, svet, v katerem lahko svoje temnejše plati spremenimo v nekaj svetlega, prijaznega,« je za Elle France povedala o posebnem t. i. burtonovskem žanru grozljivk, nad katerim se navdušuje tudi sloviti mehiški režiser Guillermo del Toro. »Filmi Tima Burtona veliko govorijo točno o tem.«