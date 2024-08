Mnogi slavni so se poklonili preminulemu Alainu Delonu

Francoski filmski igralec Alain Delon je umrl v starosti 88 let, smo pisali. Kultnemu igralcu, ki je zaigral v več kot 90 filmih, se je že pred časom precej poslabšalo zdravstveno stanje.

»Alain Fabien, Anouchka in Anthony ter (njegov pes) Loubo z žalostjo sporočamo, da je umrl naš oče. Umrl je mirno na svojem domu v Douchyju, obkrožen s svojimi tremi otroki in družino,« so svojci tega velikega imena francoskega in evropskega filma zapisali v izjavi in prosili za zasebnost.

Njegova lepota je bila neprimerljiva. FOTO: Stf Afp

Delon, ki se v zadnjih 30 letih ni veliko pojavljal na filmskih platnih, se je leta 2023 znašel na naslovnicah časopisov, ko so njegovi trije otroci vložili tožbo zoper njegovo asistentko Hiromi Rollin, ki so jo obtožili nadlegovanja in groženj. Delonovi otroci so nato v medijih in na sodiščih vodili javno bitko in se prepirali o zvezdnikovem zdravstvenem stanju, ki je med drugim leta 2019 doživel možgansko kap.

Fatalni moški

Maja 2019 se je Delon zadnjič javno pojavil na rdeči preprogi, ko je na filmskem festivalu v Cannesu prejel častno zlato palmo.

Alain Delon je bil zvezda francoskega novega vala, ki je s kombinacijo angelske lepote in hladne distanciranosti postal karizmatičen fatalni moški, nadvse prepričljivo pa je odigral vloge hladnokrvnih morilcev.

Kot kultni veljata med drugim njegovi vlogi v filmih V zenitu sonca (1960) ter Rocco in njegovi bratje (1960). Med pomembnejšimi veljata še vloga v filmu Samuraj Jean-Pierra Melvilla (1967) in Bazen (1969) v režiji Jacquesa Derayja.

Alain Delon s hčerko Anouchko Delon na 72. festivalu v Cannesu. FOTO: Valery Hache Afp

Pozornosti pa Delon ni vzbujal samo s svojim filmskim delom, ampak tudi s škandali, saj so ga povezovali s francoskim podzemljem, odmevna je bila tudi tako imenovana afera Marković. Delonovega telesnega stražarja, Srba Stevana Markovića, so namreč našli umorjenega v zelo nenavadnih okoliščinah. Igralec je bil v zvezi z umorom, ki ostaja nerešen, pridržan, a na koncu izpuščen, saj je v času zločina snemal film v Saint Tropezu.

Poklonili številni kolegi in politiki

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v današnjem zapisu na omrežju X označil Delona za »francoski spomenik«, ki je odigral legendarne vloge. »Posodil je svoj nepozabni obraz, da bi naša življenja obrnil na glavo,« je zapisal.

Igralčeva kolegica Brigitte Bardot je za AFP povedala, da smrt Alaina Delona pušča »ogromno praznino, ki je nič in nihče ne bo mogel zapolniti«.

»Šel je plesat z zvezdami,« je zapisala igralka Claudia Cardinale. Od igralca sta se na daljavo poslovila tudi igralec Antonio Banderas in pevka Carla Bruni. »Ne bomo pozabili vsega talenta, vse milosti in vse lepote, ki si jih prinesel na ta svet,« je zapisala slednja.

Romy in Alain: Večna zaročenca FOTO: Afp

Nekdanji predsednik festivala v Cannesu Gilles Jacob je Delona opisal kot »leva, igralca z jeklenim pogledom«, direktor beneškega filmskega festivala Alberto Barbera pa kot »ikono«, ki je splezala »na Olimp nesmrtnih«.

»Najlepši obraz francoske kinematografije je odšel, da bi se pridružil zvezdam. S svojim kovinskim pogledom in mačjim nasmehom je očaral cele generacije gledalcev,« pa je izpostavil nekdanji francoski minister za kulturo Jack Lang.

Delon je preživel svoja zadnja leta za zidovi posestva v francoski vasici Douchy-Montcorbon, kjer naj bi ga tudi pokopali. Ob vhodu so se danes zbrali njegovi oboževalci in polagali cvetje.