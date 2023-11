Miss Nepala, prva 'plus size' kandidatka na Miss Universe, je prava uspešnica (VIDEO)

Gledalci letošnjega tekmovanja Miss Universe so navdušeni nad predstavnico Nepala, ki se je v zgodovino tekmovanja zapisala kot prva t.i. plus size kandidatka sploh. 22-letna Jane Dipika Garrett je navdušila številne ženske in požela številne pohvale na družbenih omrežjih. »Kot ženska z oblinami, ki ne ustreza določenim lepotnim standardom, sem tukaj, da predstavljam vse ženske,« je dejala Jane med tekmovanjem. Ko se je na odru pojavila v kopalkah, je požela bučen aplavz občinstva.

»Kakšna lepotica, res kljubuje stereotipom«, »Veseli me, da vidim Miss Nepala na izboru Miss Universe, kjer običajno prevladujejo vitke ženske. Osvežujoče je videti različne tipe telesa. Ženske imajo različne oblike telesa in vsaka od njih oblika je lepa,« so le nekateri izmed komentarjev. Poleg tega, da je zagovornica rušenja 'standarda' lepote, Garrettova s ​​svojim glasom opozarja tudi na pomen skrbi za hormonsko zdravje, sindrom policističnih jajčnikov in duševno zdravje. Njen lastni boj s sindromom policističnih jajčnikov jo je namreč pripeljal do depresije. Zato danes želi pomagati drugim ženskam.

»Pred nekaj leti sem bila zelo negotova oseba in imela sem zelo nizko samozavest. Zdaj se ljubim in to je zame uspeh,« je pred časom povedala za revijo Hola.

Naslov je osvojila predstavnica Nikaragve

Mimogrede, Miss Universe 2023 je Sheynnis Palacios iz Nikaragve. Tekmovanje za Miss Universe je potekalo v Salvadorju, pomerilo pa se je 85 kandidatk. Ob miss Nepala sta se v zgodovino zapisali še dve. Letos sta se namreč v finale uvrstila dva transspolne kandidatke, kar se je zgodilo prvič v zgodovini. To sta Miss Portugalske, Marina Machete in Rikkie Kollé, ki je prva transspolna Miss Nizozemske.