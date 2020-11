Melania urejena od pet do glave za 17.000 evrov

REUTERS Prva dama ZDA. FOTO: Marco Bello, Reuters

Prva dama ZDAzadnji dan ni spremljala moža, ko je še zadnjič prepričeval volivce, da mu podelijo drugi mandat v Beli hiši. Že zjutraj na volilni dan se je odpravila na volišče v Floridi in oddala svoj glas.Kot vedno je bila Melania urejena od pet do glave, manjkal pa ji je le en dodatek: obrazna maska. Njena predstavnica za odnose z mediji je dejala, da je bila edina na volišču Rekreacijskega centra Morton in Barbara Mandel, ki v tistem trenutku ni nosila maske. 50-letna Melania je bila sicer pred dobrim mesecem pozitivna na koronavirus in se je izolirala. Na volišče je prišla oblečena v belo potiskano obleko in z mnogimi drugimi dodatki. Daily Express poroča, da je nosila Guccijevo obleko, skupaj s torbico Hermes Kelly in čevlji Christiana Louboutina. Vse skupaj je bilo vredno okoli 17.000 evrov.