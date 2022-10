Matthew Perry: strah in odvisnost močnejša od ljubezni do Julie Roberts

Skoraj 30 let po začetku predvajanja humoristične serije Prijatelji je ta še vedno priljubljena kot nekoč. V njej je v desetih letih, kolikor so jo snemali, nastopilo ogromno hollywoodskih zvezdnikov, med njimi denimo Brad Pitt, Christina Applegate, Reese Witherspoon, Jean-Claude Van Damme, Brooke Shields, Dany DeVitto in Julia Roberts.

Slednja je v eni od epizod upodobila Chandlerjevo nekdanjo sošolko, ki ga zapelje in se mu maščuje za incident izpred 20 let, ko ji je ta na odru pred celotno šolo dvignil krilo in so vsi videli njene spodnjice. Matthew Perry, ki se je v seriji prelevil v sarkastičnega Chandlerja, je zdaj razkril, da sta bila z Robertsovo nekaj časa par tudi v resničnem življenju.

Razmerje skrivala

Igralka, ki je bila v začetku 90. let prejšnjega stoletja že velika zvezda, se je menda povsem zatrapala v Perryja, ki si je ime v zabavni industriji ustvaril prav s serijo Prijatelji, v gostovanje v omenjeni epizodi pa je bila pripravljena privoliti le, če bi z Matthewom posnela večino prizorov. Robertsova ni imela nobenih težav tega povedati enemu od ustvarjalcev serije, ko ji je ta predlagal sodelovanje.

Julia se je povsem zatrapala v zvezdnika serije Prijatelji. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Moral sem ji dvoriti in poslal sem ji tri ducate rdečih vrtnic ter posvetilo, v katero sem zapisal, da je edina bolj vznemirljiva reč kot potencialno sodelovanje z njo to, da imam končno razlog, da ji pošljem cvetje,« se spominja zdaj 53-letni Perry, ki pa je od igralke dobil povsem nepričakovan odgovor.

»Odgovorila mi je pisno, in sicer, da bo sodelovala, če ji bom pravilno pojasnil načela kvantne fizike,« je v smehu dejal Matthew, ki ji je seveda poskušal ustreči ter ji poslal spis na temo kvantnih delcev in valovanja. Robertsova je bila s prebranim očitno zadovoljna, tako zelo, da sta si začela s Perryjem po faksu izmenjevati vroča sporočilca.

»To se je dogajalo pred internetom in najino dopisovaje me je tako obsedlo, da sem ure in ure preždel pred faksom in čakal, da bo prišlo novo sporočilo. Celo z zabav sem odšel predčasno, da bi preveril, ali me doma čaka kaj novega. Običajno me je. Bil sem kot kakšen petnajstletnik na prvem zmenku, čeprav se takrat sploh še nisva videla,« je priznal igralec, ki se je začel z zvezdnico kmalu sestajati tudi v živo.

Razmerje sta uspešno skrivala, in čeprav sta bila, ko sta skupaj posnela epizodo Prijateljev, že par, tega nihče ni vedel. Skupaj sta skočila v leto 1996, čez dva meseca pa je bilo vsega konec. Čeprav sta bila nora drug na drugega, je imel Matthew, ki je takrat že padal v brezno alkoholizma in odvisnosti od protibolečinskih tablet, preveč težav sam s sabo, da bi se lahko v razmerju sprostil.

»Vse skupaj je bilo preveč zame. Julia Roberts je bila ena najlepših žensk na svetu, bila je noro uspešna in bogata, v primerjavi z njo sem bil nula. To je bil tudi čas, ko sem se spopadal z notranjimi demoni, bil sem ranjen, nisem verjel, da sem vreden ljubezni. Vseskozi sem živel v strahu, da me bo zapustila, zato sem raje jaz pustil njo,« še danes obžaluje igralec, ki mu je vloga Chandlerja prinesla celo nagrado ameriške Zveze televizijskih in radijskih umetnikov (SAG).

Kmalu zatem mu je življenje povsem ušlo izpod nadzora. Njegova odvisnost je postala izjemno huda in že pred časom je priznal, da je na snemanja hodil tako opit ali zadet, da se jih sploh ne spomni. Ko mu je pri komaj 49 letih zaradi zlorabe alkohola in tablet počilo črevo, se je sicer poskušal vzeti v roke, a kliniko za odvajanje je moral obiskati kar petnajstkrat, preden se mu je uspelo iztrgati iz objema opojnih substanc.