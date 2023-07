Mamo slavne pevke obrali za milijon, policija nima nobenih sledi

Ko mačke ni doma, miši plešejo. Ali: ko je bogataš iz mesta, je njegov dom popolna tarča roparjev. To je zdaj na svoji koži drago občutila Tina Knowles, mama popzvezdnice Beyonce, ki jo v teh dneh spremlja na njeni svetovni turneji Renaissance. Medtem ko je Tina hčerko spodbujala na koncertu v Kanadi, so v njen losangeleški dom vdrli nepridipravi in jo popihali z gotovino in nakitom v vrednosti okroglega milijona.

Že dvakrat v dobrih treh mesecih so Tini nepridipravi skalili duševni mir.

Policija v povezavi z nedavnim ropom domovanja pevkine mame tava v temi. Nimajo nikakršnih sledi, kako so si roparji utrli pot v Tinino vilo, kot tudi ne, kako jim je neopaženim od tam uspelo odnesti sef. Sprožil se namreč ni noben alarm, jasno pa ni niti, kdaj se je kraja zgodila. Da vse ni na svojem mestu in da je izginil sef z manjšim bogastvom, je ugotovila šele oseba, ki jo Tina pozna, in se je v sredo zjutraj oglasila pri njej doma. Od tedaj preiskovalci iščejo posnetke morebitnih nadzornih kamer v bližini, trkajo na vrata sosedov in jih sprašujejo, ali so morda opazili kaj nenavadnega, a preiskava zaenkrat še ni obrodila sadov.

Beyonce v teh tednih niza koncert za koncertom svoje svetovne turneje. FOTO: Instarimages.com

Med ropom je ni bilo doma. Morda je vsaj to Knowlesovi v manjše olajšanje, saj ni dolgo tega, ko je doživela (skoraj) bližnje srečanje z vandalom, ki si je za tarčo izbral njen dom. Čeprav je v tistem primeru morda šlo zgolj za neslano prvoaprilsko šalo. Bilo je namreč prav 1. aprila letos, ko je njen domači mir zmotil nenavaden zvok, ki je prihajal z njene posesti. Izkazalo se je, da je neznani možakar v njen nabiralnik metal kamenje. Ob prihodu policije jo je seveda ucvrl, a ne za dolgo, saj so ga opazili iz policijskega helikopterja, zajeli in aretirali. Ob prijetju se je vedel skoraj manično, zato so mu odredili 72-urno pridržanje na psihiatriji za psihološko oceno.