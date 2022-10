Luksemburški princ Guillaume in grofica Stephanie praznujeta okroglo obletnico

Danes deseto obletnico zakona praznujeta bodoči luksemburški veliki vojvoda princ Guillaume in njegova srčna izbranka Stephanie. Letošnja obletnica bo še toliko slajša, saj sta zakonca pred le nekaj tedni sporočila veselo novico, da spomladi pričakujeta drugega otroka.

Posebna pa je bila tudi poroka. Prinčevi starši in rojaki so namreč že nestrpno pričakovali, kdaj bo našel svojo princeso, se ustalil in si ustvaril družino, a nihče ni vedel, da je Guillaume že več let zaljubljen v postavno belgijsko grofico, ki je pravzaprav njegova daljna sorodnica. Da se z nekom videva, je princ namreč javnosti sporočil šele novembra 2011, ko je bila njuna zveza že izjemno močna in sta oba vedela, da si želita z drugim preživeti preostanek življenja. Komaj pet mesecev pozneje sta oznanila zaroko in se oktobra 2012 tudi poročila.

Po luksemburških pravilih sta se dan prej zaobljubila civilno, brez tega namreč cerkveni obred ni mogoč, nato je sledila razkošna cerkvena poroka. Med svati so bili bližnji in daljni sorodniki mladoporočencev, člani mnogih kraljevih družin z vseh koncev Evrope ter predstavniki luksemburške vlade, vojske in duhovščine. Po poroki se je Stephanie odrekla belgijskemu državljanstvu, četudi bi lahko imela dvojno. »Kot bodoča velika vojvodinja sem ponosna, da lahko z možem delim njegovo državljanstvo. Belgija bo vedno dežela mojega otroštva, dežela, kjer so moje korenine, a menim, da dvojno državljanstvo ne bi bila primerna odločitev glede na mojo novo službo,« je takrat pojasnila princesa.

Za cerkveni obred je nevesta izbrala razkošno čipkasto obleko. FOTO: Vincent Kessler/Reuters

Skoraj osem let sta zakonca nato uživala v dvoje, predlani pa sta se razveselila svojega prvorojenca, ki sta ga poimenovala Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume. Ali bo mali princ čez nekaj mesecev dobil bratca ali sestrico, še ni znano.