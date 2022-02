Louis se v vrtcu že uči kuhati

Tudi za kraljeve otroke je prej ali slej konec počitnic, in tako sta se princ George in princesa Charlotte vrnila v šolo, njun mlajši brat princ Louis pa v vrtec. Starejša otroka Kate in princa Williama obiskujeta isto prestižno šolo nedaleč od doma v Windsorju, ki njune starše stane skupno dobrih 50.000 evrov na leto.

Najmlajši Louis rad tudi slika in riše. FOTO: Duke And Duchess Of Cambridge/Reuters

A izobrazba, ki jo bosta tam pridobila, je neprecenljiva, saj šolo, ki se ponaša z zelo raznolikim programom, ki pomaga otrokom razvijati vse vrste potencialov, obiskuje podmladek mnogo pomembnih Londončanov. Ravnatelj se je že pred časom pohvalil, da so pri njih vsi otroci enaki in da Georgea in Charlotte ne bodo obravnavali prav nič drugače samo zato, ker sta modre krvi.

Prav tako ju nihče od učiteljev in sošolcev ne naslavlja s plemiškima nazivoma, zanje sta preprosto George in Charlotte. Kraljevi običajno nimajo priimkov, te morajo navesti le v redkih izjemah, denimo v uradnih dokumentih in v času šolanja. Čeprav je uradno priimek, ki ga v te namene uporablja kraljeva družina, Mountbatten-Windsor, pa sta Kate in William za svoje otroke raje izbrala Cambridge, saj sta sama vojvoda in vojvodinja Cambriška.

Osemletni George letos obiskuje že četrti razred in njegovi predmeti postajajo vedno bolj zahtevni. Tako se uči matematiko, materinščino, zgodovino in geografijo pa francoščino, umetnost, računalništvo, tehnologijo, glasbo, veroslovje in balet. Kot izbirna predmeta si je mali princ izbral nogomet in igranje na kitaro.

Njegova mlajša sestra, ki je jeseni začela obiskovati drugi razred, prav tako uživa v baletu, učence tam namreč pianist spremlja v živo, zanima pa jo tudi umetnost, še posebno fotografija. Tudi triletni princ Louis se v vrtcu že spoznava z uporabnimi in zanimivimi predmeti in spretnostmi, denimo kuhanjem, poezijo, dramsko igro, petjem in igranjem na raznovrstne inštrumente.