Ljudje so ju naveličani, kariera Susseških se podira kot hiša iz kart

Zakonca Sussex si bosta zagotovo na vse pretege prizadevala, da bi čim prej pozabila letošnje poletje. Potem ko je z njima prekinil pogodbo ponudnik spletnih vsebin Spotify, za katerega je Meghan snemala podkaste, je v negotovosti tudi večmilijonska pogodba, ki sta jo podpisala z Netflixom. Ker se je medtem še razvedelo, da njuna delovna etika ni najboljša, je vprašanje tudi, kako bo s ponudbami v prihodnje, mnogi so namreč prepričani, da ju z njimi zagotovo ne bodo zasuli. »Ljudje so naveličani njunega nenehnega jadikovanja in igranja žrtve. Skoraj sta si že odžagala vejo, na kateri sedita, to so namreč kraljevi. Brez njih in povezav z njimi sta nič, Meghan je bila pred poroko s princem relativno neznana igralka, Harry pa tako in tako ni delal dneva v svojem življenju. Kaj naj takšna človeka ponudita?« je denimo dejal Tom Bower, ki že leta spremlja življenje na britanskem dvoru.

Skoraj sta si že odžagala vejo, na kateri sedita, to so namreč kraljevi. Brez njih in povezav z njimi sta nič.

Meghan bo zdaj, kot kaže, poskušala rešiti svojo kariero, svetovalci so ji namreč dejali, naj opusti znamko Sussex, ki je zadnje čase dobila izjemno negativen prizvok, ter se vrne h koreninam, torej igranju, morda promociji in vplivništvu. »Prepričani so, da ima Meghan sama več možnosti, da si reši kariero, kot da še naprej poslovno sodeluje z možem. Slednje je po mnenju njenih svetovalcev obsojeno na propad, roko na srce, že do zdaj jima ni šlo prav dobro,« je reviji Closer povedal vir blizu Susseškima, ki je še navedel, da se bo morala Meghan »postaviti na trdna tla in začeti sprejemati ponudbe za manj denarja ter dokazati, da ni tako težavna, kot jo opisujejo nekateri«, šele nato bo lahko začela izbirati pomembnejše projekte.

Brez kraljevih sta povsem nezanimiva, so prepričani mnogi. FOTO: Reuters

Eden večjih udarcev za njen ego je prišel pred dnevi, ko se je začelo šušljati, da naj bi se ji obetalo sodelovanje s prestižno modno znamko Dior, ki jo obožujejo evropske kraljeve dame. Mediji so morebitno sodelovanje že označili za odličen korak v vojvodinji karieri, a so se oglasili predstavniki modne hiše ter govorice hitro utišali. »Nikakor ne drži, da bi želeli Meghan Markle kot ambasadorko naše znamke, saj ne ustreza naši viziji in estetiki,« so zapisali. »Meghan je bila popolnoma osramočena. In najbolj sovraži, da jo kdo javno poniža in zavrne. Ne vem, kdo je v medije spravil to govorico, rekla bi, da njena skupina za odnose z javnostjo, a ne razumem, zakaj. Morda so mislili, da bodo pri Diorju to prebrali in dobili idejo, da bi res lahko navezali stik z Meghan. Zagotovo nihče ni pričakoval, da jo bodo na tak način ponižali, a gre za znamko z ugledom, in zanj morajo skrbeti. Seveda niso hoteli, da se jih povezuje z Meghan v teh časih, ko o njej ne kroži nič dobrega, zato so morali govorice zanikati,« je dejala Kinsey Schofield, ki za britanske medije spremlja življenje kraljevih.