Lindsay Lohan je dobila sinka

Zaradi divje mladosti, prepojene z zlorabo substanc, sodno predpisanimi obiski rehabilitacijskih klinik in bežnimi aferami, so mnogi menili, da Lindsay Lohan nikoli ne bo mama in žena. Prepričani so bili, da nekdaj težavna zvezdnica za kaj takšnega preprosto ni iz pravega testa. A jim je zdaj dokazala, da so bili v gromozanski zmoti!

Lani sta se poročila, zdaj pa že zibata. FOTO: Osebni arhiv

Pred devetimi leti je razvrat Hollywooda namreč pustila za sabo in se odselila v Dubaj, kjer je resnično obrnila nov list. Čez zabave je naredila križ, se prelevila v resno poslovno žensko, nato pa oboževalce pustila odprtih ust, ko je pred dvema letoma kot strela z jasnega naznanila zaroko z bančnikom Badrom Shammasom. Leto pozneje sta se že poročila, zdaj pa je Lindsay postala še mamica. Z možem ju je menda že na začetku tedna namreč razveselil sinček Luai. »Dobila sta čudovitega, zdravega sina,« je sporočil igralkin predstavnik in dodal, da je novorojenček že vso družino novopečenih staršev ovil okoli svojega drobnega mezinčka.

V Dubaju je našla mir in ljubezen. FOTO: Osebni arhiv

Sinka je rodila le nekaj dni po svojem 37. rojstnem dnevu, ki ga je slavila 2. julija.

V arabskem jeziku pomeni zaščitnik

Od trenutka, ko je spoznala Badra, je vedela, da je on tisti pravi. Ko je nanj prvič naletela leta 2019 v neki dubajski restavraciji, mu je že po nekaj urah spoznavnega kramljanja brez okolišenja dejala, »čutim, da si tista oseba, s katero bom za vedno«. Česa podobnega ni izustila nikoli prej ne pozneje. A očitno je intuicija ni varala, saj sta si aprila lani tudi v resnici in uradno obljubila večnost, le slabo leto po poroki, marca letos, pa naznanila, da sta v veselem pričakovanju.

Jamie Lee Curtis je pomirila igralkine skrbi, kako biti mati in hkrati imeti kariero. FOTO: Press

Luai, kar v arabskem jeziku pomeni zaščitnik, je na svet menda pokukal v ponedeljek, svojega vnuka pa sta že odletela pozdravit v Dubaj tudi Lindsayjina oče in mama. »Grozno sem vesel zanju, izvrstna mama in oče bosta!« je dejal zvezdničin oče Michael in dodal, da se njegova hči počuti odlično ter da je porod potekal kot po maslu. Igralkina mama Dina pa je dejala, da je fantič kar nekoliko pohitel in na svet prijokal dva dni prezgodaj. »Presrečna sem! Lindsay si je vedno želela otrok in se je trudila, da bi se ji ta želja uresničila. In nato ji je nosečnostni test vendar pokazal pozitivno. To se zanjo z Badrom ne bi moglo zgoditi v bolj primernem trenutku. Zadovoljna sta, osrečujeta se in sta bila pripravljena na otroka.«

Lindsay si je otroka srčno želela in nestrpno odštevala do njegovega prihoda. Vseeno pa je prejšnji mesec priznala, da jo malce skrbi, kako ji bo uspelo usklajevati materinstvo in družinsko življenje s kariero. A jo je že hitro pomirila prijateljica in stanovska kolegica Jamie Lee Curtis. »Otroka pač vzameš s sabo in vse bo v redu,« jo je pomirila Jamie, s katero sta zaigrali v komediji Odštekani petek.