Legendarni hrvaški pevec komaj ušel smrti: Bruhal sem kri, rešila me je žena

Hrvaški glasbenik Alen Vitasović je pred časom prestavil koncert ob 30. obletnici kariere zaradi hudih zdravstvenih težav. Za 24sata je pojasnil, da je bil dvajset dni na intenzivni kliniki v Pulju in da mu je soproga rešila življenje.

»Težave z notranjimi organi. Komaj sem preživel. Bilo je težko in bil sem blizu konca,« je priznal Vitasović za 24sata in dodal, da je na intenzivnem oddelku preživel dvajset dni.

»Zdaj sem bolje. Zdravniki so mi rekli, da lahko pojem, a da moram tudi počivati. V nedeljo sem že imel svoj prvi koncert. Dve uri sem sedel in pel. Zelo me je skrbelo, kako bo, a na koncu sem bil ponosen na vse. Sicer pa imam tudi težave z jetri, ker sem pil alkohol. No, življenje pevca je težko in to mi je zdaj izstavilo račun,« je razkril.

Žena poklicala reševalce

Puljski glasbenik je razkril, kdo je poklical reševalce, ko ga je obšla slabost. »Vedno malo bruham, ko spijem kaj kislega. Neke noči pa sem izbruhal kar liter in pol krvi. Rešila me je žena Eleonora. Ona je poklicala reševalce«.

»Ko so me zdravniki pregledovali, niso vedeli, kako sem sploh lahko še živ. Bilo je kritično. Ni me strah smrti, ampak nisem želel umreti kot pes. Moji želji sta bili od nekdaj mikrofon in oder, ne pa umreti v bolnišnici. Zdaj mi je pomembno, da sta otroka in soproga Eleonora, ki mi je rešila življenje, zdravi. Te dni počivam z najdražjimi, na zagrebški oder pa sem bom vrnil kot Mick Jagger,« je rekel.

Legendarni hrvaški pevec Vitasović je do danes ustvaril številne hite, kot so Jenu noć, Ne moren bez nje, Ja ne gren, Niš mi se ne da in druge.

V zakonu je s 23 let mlajšo soprogo Eleonoro. Pred desetimi leti se je ločil od svoje prve soproge Sandre, s katero imata dva odrasla otroka.