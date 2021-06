Lani je dobil hčerko, zdaj še sinova dvojčka

Olympia ga je naučila bolj rahlega spanca in vstajanja ob vseh urah. FOTO: Osebni Arhiv

Lažje rekorder kot oče

Najhitrejši moški na svetu je tudi nadvse hitro postal oče trem. FOTO: Gary Hershorn/Reuters

Očetovstvo je težje kot podreti svetovni rekord.

8 zlatih olimpijskih medalj ima.

Kar sizastavi, to doseže. A zastavljeni cilj ne zgolj osvoji, to stori tudi bliskovito hitro! Jamajški sprinter, pri katerem se doma lesketa kar osem zlatih olimpijskih medalj, od teh je tri osvojil na kar treh zaporednih igrah, pa ni zgolj najhitrejši moški na svetu na tekaških stezah, očitno je podobno hiter pri ustvarjanju družine.Komaj lani je namreč razglabljal, da za spočetje ni idealnega časa, a da je zanj napočilo tisto obdobje, ko bi si, popoln trenutek gor ali dol, želel s partnericoosnovati družino. »To sicer pomeni domači kaos, a želel bi si tri otroke,« je dejal na začetku lanskega leta, malce pozneje pa oznanil, da v trebuščku njegove izbranke že raste novo življenje.»Z najino hčerkosva začela pisati novo poglavje skupnega življenja in komaj čakam, da vidim, kaj prinaša prihodnost. Vsekakor pa bom skala te naše družine,« je lani poleti najavil, da se jima je z ljubljeno rodila prvorojenka. In ker si je za cilj zastavil tri otročičke, se je očitno kmalu po prihodu malčice spravil na delo in zdaj uresničil željo, da postanejo družina petih. V popolni skrivnostnosti sta namreč pozdravila še dvojčka, čeprav komaj dobro leto spoznavata spremenjeni družinski ritem, ki ga prinese dojenček.Starševstvo ni lahko. Še več, prekleto naporno je ali, če povzamemo Usainove besede, njemu je bilo lažje podreti svetovni rekord kot biti oče. »Prvi teden po Olympijinem rojstvu sem zbolel, saj me je bilo strah zaspati, zato sem vse noči prebedel in jo opazoval. Zato sem zbolel,« je priznal športni as in dodal, da je imel sicer vselej nadvse trden spanec, ob hčerki pa se je naučil zbuditi ne glede na čas dneva ali noči.»Naučil sem se vstati ne glede na vse. V tem sem iz dneva v dan boljši,« kar je v minulem letu verjetno izpilil do potankosti, ta veščina pa mu bo zdaj prišla še kako prav. Pri Boltovih živžava v hišo namreč ne vnaša več le Olympia, ki je konec maja praznovala prvi rojstni dan, postala je namreč sestrica(Sveti Leo) in(Grom). Kdaj sta štručki privekali na svet, radostni starši sicer niso izdali, a glede na prvo družinsko fotografijo, ki so jo objavili na družabnih omrežjih, se družinica šele dobro navaja na precej pestrejšo domačo dinamiko.Pred štirimi leti je Usain pomahal v slovo profesionalni karieri. In čeprav še vedno pogreša adrenalinsko vročico tekmovanj, mu velik del dneva zasedajo bolj vsakdanje skrbi. Očetovske. »Razmišljam o prihodnosti. Razmišljam o svoji hčerki, moram poskrbeti, da bo varna,« je dejal. A je šlo še dlje od tega, kaj ji bo pripravil za kosilo in kako jo bo uspaval, razmišljal je tudi že, ali si bo želela na univerzo in na katero ter ali jo bo zamikalo iti po njegovih športnih stopinjah. Vprašanja, načrti in skrbi so zdaj trojni. Toda čeprav bo otroke podpiral pri vsem, si z delčkom sebe vendar želi, da jih ne bi zamikala športna kariera.»Če si bodo tega želeli, v redu, četudi si zanje tega v resnici ne želim, saj vem, kakšni pritiski pridejo s tem,« je dejal. »To je za otroka precej težko. Vzame ogromno časa, garati moraš. Razložil jim bom, kaj pomeni biti atlet, nato pa naj se odločijo, kot želijo.«